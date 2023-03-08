Kamu maliyesinin çok iyi bir durumda olduğunu ve herkesin müsterih olmasını isteyen Şan, hükümetin alacağı tedbirlerle 2023 yılının en iyi şekilde, herhangi bir sorun yaşanmadan atlatılacağından şüphesi olmadığını vurguladı.

Şan, kredi kartı harcamalarının %1’lik oranın kişilere ödenmesine 2022 Aralık ayında başlandığını da söyledi.

“8 AYLIK DÖNEMDE ÖDEMELERDEKİ GERİLİĞİ ORTADAN KALDIRDIK”

Şan, Haber Kıbrıs’ta “Selda İçer ile Gündem” programına katılarak gündemi değerlendirdi. Alişan Şan, 8 aylık Maliye Bakanlığı döneminde Maliye Bakanlığı’nın ödemelerdeki geriliğin ortadan kaldırdıklarını ve güncel ödemeye ulaşıldığını anlattı. 2019 yılından itibaren, pandemi, Rusya- Ukrayna savaşı ve ardından da herkesi derinden üzen Türkiye’de meydana gelen depremin ülke ekonominin ayağa kalkmasına fırsat vermediğini anlatan Maliye Bakanı Şan, depremin yaratacağı ekonomik yansımaların henüz belli olmadığını ancak bununla ilgili tedbirlerin illaki alınmasının şart olduğunu kaydetti.

BİR ŞEY OLMADAN TEDBİR ALMAK GEREKİYOR”

“Bir şey olmadan tedbir almak gerekiyor. Çünkü ekonomi uçurtmaya benzer. Umut ederim ki herhangi bir emniyet duvarına gerek olmadan bu durumu atlatırız. Başbakanımızın talimatıyla ilk günden deprem sonrası alınacak ekonomik tedbirler konusunda çalışmaya başladık” diyen Şan, Türkiye’nin her koşulda Kıbrıs Türkü’nün yanında olduğunu ve erken zamanda depremin yaralarını saracağına inanç belirtti.

Yüksek enflasyonla mücadele edildiği 2022 Temmuz ayında göreve geldikten sonra tüm mükellefiyetleri zamanında yerine getirmek için canla başla çalıştıklarını anlatan Alişan Şan, 8 aylık süre içerisinde mali konuda halka sıkıntı yaratmamak için Başbakanın talimatlarını yerine getirdiklerini söyledi.

“MİK İHALELERİNE KATILIMDA ARTIŞ VAR”

Şan, öğrenci bursları, taşımacıların ücretleri, hayvancılar ve üreticilerle ilgili tüm ödemelerin artık güncel olduğunu anlatarak, yaratılan güven sonrasında Merkezi İhale Komisyonu’nun ihalelerine katılım konusunda da bir artış gözlemlendiğini açıkladı.

“Sepet Kur” sistemiyle müteahhitlerin aldıkları ihalelerde dövizdeki artış karşısında zararlarının karşılanması için tedbir aldıklarını anlatan Şan, hükümetin insanını, çalışanını ayakta tutumak adına büyük bir çaba harcadığını söyledi.

“YENİ FİKİRLERLE GELİRLERİ ARTIRARAK, FUZULİ HARCAMALARI KISARAK BAŞARILI OLABİLİRİZ”

Devletin de bir şirket gibi gelir-gideri olduğunu, bu yaklaşımla devletin idare edilmesinin önemli olduğunu anlatan Şan, profesyonel yaklaşımla, kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına alarak, yeni fikirlerle gelirleri artırarak, fuzili harcamaları kısarak, kamu maliyesinin başarılı olabileceğini söyledi.

Maliye Bakanı Alişan Şan, kayıt dışılık ile mücadeledeki sonucu elde etmenin kolay olmadığnı, verilen müadelenin sonucunu görmek için beklemek gerektiğini vurguladı ve bu konuda ciddi uğraş verildiğini belirtti.

Kayıtdışılık ile mücadele için teknolojinin daha fazla kullanılması gerektiğini anlatarak Gümrük Dairesi Müdürlüğü ile Vergi Dairesi’nin otomasyona geçip bir biri arasında iletişim kurulmasının tamamlanmasıyla ciddi bir denetimin sağlanacağını anlatan Şan, denetimlerin artırılması ve fiyatların denetimlerinin sağlanmasıyla fiyat artışlarının önüne geçileceğini, bunun da hayat pahalılığı oranının düşmesi anlamına geleceğini söyledi.

Digitalleşmenin daha da ilerleyip nakit para kullanımın ortadan kalkmasıyla vergi kaçakçılığının önüne geçmenin çok daha kolay olacağını da ifade eden Şan, Maliye Bakanlığı’nın digitalleşme konuda ciddi hazırlıklar yaptığını söyledi.

“KREDİ KARTI %1 İADELER YAPILMAYA BAŞLANDI”

Şan, 2019 yılında kredi kartının kullanılmasının teşvik edilmesi adına harcamaların %1’inin iade dilmesiyle ilgili bir yasa hazırlandığını anımsatarak, ekonomik sorunlardan dolayı hayata geçmeyen bu yasanının 2022 yılının Aralık ayında uygulanmaya başlandığını; ödemelerin yapılmaya başladığını ve kişilerin harcamanın %1’lik miktarı kredi kartı dökümlerinde “gelir” olarak görebileceklerini açıkladı.

Muhalefetin, hükümetin gereksiz harcamaların kısıtlanması yönündeki söylemini samimi bulmadığını, bugün ihtiyaç olmayanın yarın ihtiyaç haline gelebileceğinin ortada olduğunu belirten Alişan Şan, “Ben yapamayacağım bir şeyin sözünü vermem. Muhalefet de kendi işini yapıyor ama zaman zaman arkadaşların kıymetli görüşlerinden yararlanıyoruz. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Kalemlerden ödenek çekersek yarın o konuda ihtiyaç doğarsa geri koyamayız. Bunlar teknik konular. Zaten depremin hemen sonrasında bakanlıkların ilgili kalemlerini deprem fonuna aktardık” dedi.

“BÜTÇE AÇIĞI 8 MİLYAR TL OLACAK”

Maliye Bakanı Alişan Şan, Türkiye’den kaynak gelmemesi halinde 2023 Mali yılı bütçe açığının 8 milyar civarında olabileceğini açıkladı. Henüz yılında başlarında olunduğunu, bazı tedbirler alınması gerektiğini kaydeden Şan, bir tasarrufa gitmenin şart olduğunu, bu konuda çalışma başlatıldığını söyledi.

Şan, doğal afetle ne zaman nasıl karşılaşılacağını kimsenin bilemeyeceğini ve muhalefetin istediği konulardaki tasarrufların ülkeyi sıkıntıya sokacağını kaydederek, sivil savunma ve itfaiyenin ihtiyaçlarının karşılanmasının zaruri olduğunu, afetlere karşı hazırlıklı olmak gerktiğini ifade etti.

Tasarruf yapılırken ekonominin daratılmaması gerektiğini anlatan Şan, “Bizim de icraatlarımızda hatamız olabilir. Ben özür dilemesini bilirim. Ama sırf muhalefet olsun diye de muhalefet yapılmasın. Halkımızı da sağduyuya davet ederim. Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir komutanı, bir komutan da bir ulusun hayatını etkiler. Hangimizin ne zaman neye ihtiyacı olacağını bilemeyiz. O yüzden küçük bir vidanın dahi olmayışı felaket getirebilir. Ona göre davranmalıyız” dedi.

“KAMU MALİYESİ ÇOK İYİ BİR DURUMDADIR”

Maliye Bakanı Alişan Şan, “Kamu maliyesi çok iyi bir durumdadır. Herkes müsterih olsun. Benim zerre kadar şüphem yoktur, Başbakanımızın önderliğinde hükümetimizin alacağı tedbirlerle 2023 yılını da en iyi şekilde herhangi bir sorun yaşamadan atlatacağız”dedi. Türkiye Cumhuriyeti’nin de katkılarıyla, en güzel yarınların KKTC halkının olacağından emin olunmasını isteyen Şan, Türkiye’nin en kısa sürede yaralarını saracağına ve yine destekleriyle Kıbrıs Türkünün yanında olacağına inanç belirtti.

KAYNAK: HABER KIBRIS