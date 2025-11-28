Bütçe üzerine ilk sözü Komite Başkan Vekili Salahi Şahiner aldı, bazı kalemlerle ilgili soru sordu. Şahiner’in sorularını Maliye Bakanlığı Müsteşarı Burak Şoföroğlu ve Bütçe Dairesi Müdürü Mehmet Cabacaba yanıtladı.

-Barçın

Komite Üyesi CTP Milletvekili Devrim Barçın, bütçe rakamlarına değinerek, “Kamu maliyesi inanılmaz derecede faiz yükü altına girmektedir” dedi. 2027 yılı itibarı ile bütçe açığının azalacağı söylemini gerçekçi bulmadığını ifade eden Barçın, iç siyasetten kaynaklı kamu mali disiplininden uzaklaşıldığını söyledi.

Kamu maliyesi giderleriyle ilgili denetim eksikliği olduğunu ifade eden Barçın, “2023 yılında 0 borç stoğu ile yılı kapatan hükümet, 2025 için 11 milyar TL, 2026 yılı için 25 milyar 697 bin TL öngörüyor” dedi.

Hane Halkı Bütçe Anketiyle ilgili İstatistik Kurumu ihalesinin hizmet ve ürün bedellerinin piyasa fiyatının dört-beş katı olduğunu kaydeden Barçın, fiyatların şişirildiğini savunarak, “Bu kabul edilemez” dedi. Merkezi İhale Komisyonu’nun içindeki durumun ortada olduğunu ifade eden Barçın, ihalenin pazarlık usulü olmasının soru-işaretlerini artırdığını belirtti. Barçın, İstatistik Kurumu ihalesinin durdurulmasını istedi.

Şu anda her ihaleyle ilgili şaibe iddiaları olduğunu savunan Barçın, Maliye Bakanlığı’nın ihalelerle ilgili sürece dahil olması gerektiğini söyledi.

-Berova: “Vergi gelirlerinde yüzde 61, kira-stopaj gelirlerinde yüzde 100’lük artış”

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Merkezi İhale Komisyonu’nun gündemindeki ihalelerin Maliye Bakanlığı Temsilcisi başkanlığında sürdüğünü söyledi.

Maliye Bakanı Berova konuşmasında, yüksek enflasyonla geçen süreç içerisinde halkın refahını ve alım gücünü koruyabilmek adına geçen yıl yılda üç kez hayat pahalılığı veren bir hükümet olduklarını vurguladı.

Yılda üç kez hayat pahalılığı uygulamasına başladıkları günden itibaren gelirle gider arasında bir fark görülmeye başladığını ancak bu uygulamadan pişman olmadıklarını vurgulayan Berova, gelirler açısından ciddi anlamdaki artışın aşikar olduğunu söyledi.

Vergi adaletini sağlamak, kayıt dışı ekonomiyi kayıt içine almak ve kamu mali bilişim sistemini güçlendirmek için yapılan çalışmalardan bahseden Berova, bu çalışmaların meyvesini almaya başladıklarını söyledi. Vergi gelirlerinde yüzde 61’lik artış olduğunu kaydeden Berova, kira-stopaj gelirlerinde ise yüzde 100’lük artış olduğunu vurguladı.

-“Merkezi İhale Komisyonu’nun teşkilat yasasını bir ay içerisinde Meclis’e sunacağız”

Merkezi İhale Komisyonu açısından üzüldükleri bir dönemden geçtiklerini ifade eden Bakan Berova, yargıya güvendiğini vurguladı. Yıllar içerisinde İhale Yasası ve yöntem şekilleriyle ilgili düzenlemenin tam yapılamadığını belirten Berova, sekiz aydır Merkezi İhale Komisyonu’nun teşkilat yasasını bitirmek için çalışma içerisinde olduklarını ifade ederek, bir ay içerisinde yasayı Meclis’e sunmayı planladıklarını kaydetti.

Bakan Berova, ihale süreçlerinin elektronik ortamda yapılması için Türkiye Cumhuriyeti ile çalışmalarının devam ettiğini de dile getirdi.

İstatistik Kurumu ihalesi hakkında da bilgi veren Berova, ilk ihaleye hiçbir firmanın teklif atmadığını kaydetti, pazarlık usulü olan ikinci ihaleye verilen teklifleri sıraladı.

-Uluçay

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay ise konuşmasında, KKTC’de bütçe hazırlamanın kolay olmadığını belirterek, gelir ve giderlerin dengesiz rakamları karşısında hangi konuya öncelik verileceğinin sıkıntıları karmaşık hale getirdiğini söyledi.

İstatistik Kurumu ihalesinin düzeltilmesi için yaşananlardan ders çıkarılması gerektiğini ifade eden Uluçay, ihale şartnamesinin süzgeçten geçirilmesine olanak sağlayacak teşkilatlanmanın olması gerektiğini kaydetti.

Kısa vadede daha net adımlar atılması gerektiğini söyleyen Uluçay, “Hedefler gerçekçi olmalı ve doğru politikalar belirlenmeli” dedi. Uluçay, 2027’de sürdürülebilir olmayan bir yapıyla karşı karşıya kalınabileceği uyarısında bulundu.

Artan giderlerin nereden kaynaklandığının sorgulanması gerektiğini ifade eden Uluçay, “Açığın açığının söz konusu olacağı ortamda öncelikler belirlenip, ona göre çalışılmalı” dedi.

2023 yılı içinde ve 2024’ün ilk altı ayı kuzeyde olan ekonomik ağırlığın daha sonra güneye kaydığını belirten Uluçay, bu konuda neler yapılabileceğine bakılması gerektiğini söyledi.

-Besim

CTP Milletvekili Filiz Besim ise, devletin taşeronlaşmasının sağlıkta başladığını ifade etti.

İhale süreçleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Besim, bazı firmaların tüm ihalelere katılmaya başladığını savunarak, ihalelere uzmanlık alanlarına göre başvuru yapılmasının önemini belirtti.

Besim, İstatistik Kurumu’nun güçlendirilmesi gerektiğini de ifade etti.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova ise, son beş yıl içerisinde ekonomik ve kamu maliyesi açıdan sıkıntılı bir süreç içerisinden geçtiklerini ifade ederek, bu süreçte dalgalı dönemi minimalize edebilecek bir politika sürdürdüklerini vurguladı.

Berova, “Pratik hayatta söylediklerimizin hayata geçmesi süreç alıyor. Pek çok sorunla da karşılaşıyoruz ama yılmadan bıkmadan bu sorunları aşmak için çalışıyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Maliye Bakanlığı bütçesi oy çokluğuyla onaylandı ve Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) bütçesinin görüşülmesine geçildi.