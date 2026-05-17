Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, kamuoyunda dolaşan asılsız söylemler nedeniyle bazı vatandaşların mevcut vergi yükümlülüklerini ertelediği yönünde duyumlar alındığı belirtilerek, vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla bilgilendirme yapılmasının gerekli görüldüğü ifade edildi.



Açıklamada, kamu alacağı niteliği taşıyan vergi borçlarına ilişkin herhangi bir vergi affı çalışmasının gündemde olmadığı vurgulanırken, bu yönde bir yasa hazırlığı ya da yürürlüğe konulmasının söz konusu olmadığı kaydedildi. Vatandaşlara çağrıda bulunan Bakanlık, gecikme zammı, faiz ve benzeri ek mali yükümlülüklerle karşı karşıya kalınmaması adına mevcut yasal yükümlülüklerin süresi içerisinde yerine getirilmesini istedi.