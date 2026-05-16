Cumhurbaşkanı Erhürman, Kazakistan'ın Türkistan kentinde yapılan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi Gayriresmi Zirvesi’ne katılmıştı.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğindeki zirve "Yapay Zeka ve Dijital Kalkınma" temasıyla düzenlenmişti.
Zirveye Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın yanısıra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov katılmıştı.