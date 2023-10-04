Maliye Bakanlığının açıklaması şöyle:

“Değiştirilmiş ve Birleştirilmiş şekliyle, 15/2023 sayılı Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasası uyarınca;

o Deprem İle İlgili Toplanan Vergi Gelirleri; 306.495.036,62 TL (306 milyon, 495 bin, 36 TL, 62 kuruş),

o Deprem İle İlgili Toplanan Vergi Dışı Gelirler; 28.653.102,60 TL(28 milyon, 653 bin, 102 TL, 60 kuruş),

o Tapudan Kesilen Deprem Kesinti Miktarı ise; 47.150.196,97 TL (47 milyon, 150 bin, 196 TL, 97 Kuruş)’dur.

İlgili Yasa tahtında, 23 Eylül 2023 tarihi itibariyle, 382.298,336,19 TL (382 milyon, 298 bin, 336 TL, 19 kuruş) ilgili gelir kalemlerinde toplanmıştır.

Elde edilen bu kaynak yine aynı Yasa tahtında kurulmuş olan, Deprem ve Doğal Afet Değerlendirme ve İzleme Komisyonu’nun aldığı kararlar neticesinde 55.265.962,11 TL (55 milyon, 265 bin, 962 TL, 11 kuruş) için bloke edilmiştir.

Elde edilen bu kaynak;

 Mustafa Kemal İlkokulu,

 Vadili İlkokulu,

 Ağırdağ İlkokulu,

 Çamlıbel Aysun İlkokulu,

 Kozanköy Mehmet Boransel İlkokulu,

 Gaziköy Anaokulu,

 Gülenyüzler Anaokulu,

 Ziyamet Özel Eğitim Merkezi,

 Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi,

 Karpaz Meslek Lisesi,

 İskele Ticaret Lisesi Okullarının bakım ve onarımında,

 Şampiyon Melekler Anıt Mezar Projesi yapımında kullanılmak üzere bloke edilmiştir.