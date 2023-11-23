Maliye Bakanlığı, belediye katkılarının ödeneceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Ek bütçe ile belediyelere yapılması gereken katkı miktarının Ocak-Eylül ayını oluşturan 254.873.076,93 TL , yapılan ödeme planı çerçevesinde üç eşit ödeme miktarı ile ilki 24 Kasım 2023, ikincisi 24 Aralık 2023 ve üçüncüsü de 15 Ocak 2024 tarihlerinde olmak üzere ödenecektir.