Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoglu, iş kazasının yaşandığı inşaata giderek incelemelerde ve açıklamalarda bulundu .

Hasipoğlu açıklamasında şunları kaydetti:

"Çalışma Dairesi Müdür ve ekiplerinin de hazır bulunduğu inceleme sonunda iş güvenliğine uygun olmadığı tespit edilen inşaat mühürlenip, soruşturma başlatıldı . Ölümlü kaza sonucunda Başlatılan polis soruşturması tahtında polisle temasa geçilip , iş güvenliği ile ilgili belge ve bilgiler paylaşılacaktır .

İş güvenliğini sağlamayan ve kaçak işçi çalıştıran işyerlerine göz açtırmayacağız , Çalışma Dairesi bünyesinde görev yapan 13 Çalışma müfettişi ve 9 Denetim personeli ile ülke çapında yürüttüğü Denetim Faaliyetleri kapsamında 2025 yılı boyunca toplam 4542 denetim gerçekleştirmiştir.

2026 Yılı Ocak ve Şubat aylarında da Çalışma Dairesi Müdürlüğüne bağlı müfettişler toplam 736 denetim gerçekleştirilmiştir.İş Kazası tahkikatları,çalışanların iş yasası kapsamında özlük hakları ile ilgili yaptığı şikayetler,kayıt dışı denetimleri başta olmak üzere Dairenin yürüttüğü geniş mevzuat çerçevesinde yürütülen diğer denetimlerle beraber işverenlere toplam 11 milyon 939 bin 433 TL İdari para cezası uygulanmıştır.

Denetimlerimiz 2026 yılında da ayni kararlılık ve tavizsiz anlayışla artarak devam edecek, mevzuata aykırı uygulamalara kesinlikle müsamaha gösterilmeyecek ve çalışanların haklarının korunması için yasal yetkilerimizi tavizsiz bir şekilde kullanacağız."