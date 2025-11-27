Haber: Pelin Yükselay

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) Başkanı Enver Mamülcü, seçim sisteminde değişiklik yapılması gerektiğini vurguladı. Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın sorularını yanıtlayan Mamülcü, mevcut sistemin yönetilebilir olmaktan çıktığını belirtti.

Mamülcü, karma oy sisteminin kaldırılmasını desteklemediklerini ifade ederek, “Vatandaş illa bir partiye mühür basıp sonuca ulaşmak istemeyebilir. Diğer partilerde de yetenekli kişiler vardır. Bu nedenle seçim özgürlüğü kısıtlanmamalı” dedi.

Karma oyda oyların yanma olasılığının yüksek olduğunu kabul eden Mamülcü, “Bu konuda farkındalık artırılabilir, doğru tercih yöntemi anlatılarak oyların yanması engellenebilir” diye konuştu.

Mevcut nüfusa göre seçim barajının yüzde 8’e yükseltilmesi gerektiğini dile getiren Mamülcü, “Geliştirilmiş parlamenter sistemle daha fazla milletvekili sayısına ulaşan partiler Meclis’te yer almalı. Böylece daha istikrarlı bir yönetim elde edilebilir” ifadelerini kullandı.

Şu anda hükümette yer alan Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) gibi az sayıda vekile sahip partilerin sistemde zaafiyet oluşturduğunu belirten Mamülcü, “İstifalar, kurumlarla ilgili pazarlık süreçleri… Bunlardan bıktık. Bu durum popülizme ve kartelleşmeye çok açık” dedi.

“Başkanlık sistemine geçilmeli”

Mamülcü ayrıca, başkanlık sistemine geçilmesi gerektiğini savunarak, “Başkanlık sistemi birçok ülkede var. Bakanların milletvekili değil, alanında uzman teknokratlardan oluştuğu bir sistem şart. Bugünkü sistemde vekiller bakanlıklar için partileriyle restleşiyor, bu da Meclis’te nisap sorunları yaratıyor. Yönetim anlayışı artık değişmeli” ifadelerini kullandı. İŞAD olarak yıllardır bunu dile getirdiklerini vurgulayan Mamülcü, bu konuda bir çalıştay yapma hazırlığında olduklarını da kaydetti.

Mevcut sistemde ‘dingilin koptuğunu’ söyleyen Mamülcü, ‘ne zaman duvara toslayacağız belli değil. Daha iyi bir yönetime sahip olmamız gerekir” ifadelerini kullandı.

“Halk seçimlerde ‘artık yeter’ mesajı verdi…”

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) Başkanı Enver Mamülcü, Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını değerlendirerek, halkın güçlü bir değişim mesajı verdiğini söyledi.

Mamülcü, demokratik bir seçim süreci yaşandığını vurgulayarak, “Sayın Tufan Erhürman halkın verdiği mesajla ve büyük bir oy farkıyla seçildi” dedi. Halkın bu seçimde yönetsel olarak geçmiş dönemdeki başarısız politikaları reddettiğini ifade eden Mamülcü, “Eski Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’ın ve onu destekleyen hükümetin politikaları artık desteklenmiyor. Halk bu seçimle, bundan ayrı, yeni bir yapının kurulması gerektiği mesajını net bir şekilde ortaya koydu” şeklinde konuştu.

Seçim sonuçlarındaki farkın önemine de değinen Mamülcü, “Fark yüzde 5 civarında olsaydı bu durum tartışılabilirdi. Ancak halk burada ciddi anlamda ‘Artık yeter’ mesajı verdi. Bu sonuç, halkın değişim talebini açıkça ortaya koymaktadır” ifadelerini kullandı.

Mamülcü: Et artık lüks oldu, halk pahalılıktan bıktı

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) Başkanı Enver Mamülcü, ülke ekonomisi ve hayat pahalılığına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Mamülcü, KKTC’deki hayat pahalılığı oranı Türkiye’den daha düşük. Buna inanabiliyor musunuz?” diye sordu, vatandaşların alım gücünün her geçen gün azaldığını belirtti.

“Et artık temel gıda değil, lüks oldu” diyen Mamülcü, son dönemde tüm temel gıda ürünlerinde ciddi fiyat artışları yaşandığını ifade etti. Mamülcü, “Sebze, meyve, süt ürünleri, hepsi zamlandı. Artık vatandaşın alışveriş yaparken öncelik sıralaması bile değişti. Et, sıradan bir ürün değil, erişilmesi zor bir gıda haline geldi” dedi.

İstatistik Kurumu’na eleştiriler…

İstatistik Kurumu’na da eleştiriler yönelten Mamülcü, hayat pahalılığı oranlarının hesaplandığı “tüketim sepetinin” 14 yıldır güncellenmediğine dikkat çekti. “14 yıl önceki tüketim alışkanlıklarıyla bugünkü aynı mı?” diye soran Mamülcü, “Hâlâ video oynatıcı ve CD sepetin içinde. Bu oranlarla halkın gerçek yaşam koşullarını ölçemezsiniz. Araştırma yapılacaktı, bütçe yetersizliği nedeniyle yapılmadı. Şimdi yeniden ihaleye çıkılıyor ama 14 yıl boyunca sepetin değişmemesi kabul edilemez” dedi.

“Güney’e geçişlerin nedeni pahalılık”

Mamülcü, ekonomik sıkıntılar nedeniyle vatandaşların Güney Kıbrıs’a alışverişe gitmek zorunda kaldığını da söyledi. “Et fiyatları düştüğü anda güneye geçenlerin yüzde 50’si azalır. Kim ister saatlerce kuyrukta bekleyip alışverişe gitmeyi?” diyen Mamülcü, halkın Güney Kıbrıs’a kaymasının tek nedeninin pahalılık ve ekonomik çaresizlik olduğunu vurguladı.

Mamülcü, yetkililere çağrıda bulunarak, “Gerçekçi ekonomik verilerle hareket edilmezse bu tablo daha da ağırlaşacak. Halkın alım gücü her geçen gün düşüyor, buna acil çözüm üretilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

İŞAD faaliyetleri… Roma ve Bakü’de temaslar…

İŞAD’ın yurt dışı temaslarını da değerlendiren Mamülcü, geçtiğimiz hafta Roma’da temaslarda bulunduklarını belirterek, önemli çalışmalar yaptıklarını vurguladı, önümüzdeki günlerde de Azerbaycan’a bir ziyaret gerçekleştireceklerini kaydetti. İŞAD’ın Bakü’de temsilciliği olmasının öneminin altını çizen Mamülcü, Azerbaycan’dan Türk Devletleri ile görüşmelerde bulunmaları için kendilerine davet geldiğini belirterek, iyi ilişkilerine devam edeceklerini vurguladı. Temaslarının ‘turistik gezi’ olmadığının altını çizen Mamülcü, ‘DAÜ’ye temsilcilik kurduk, birçok öğrenci gelmesini sağladık. Azerbaycan’da turistik kafilenin gelmesi için çalışmalar yaptık, arkası da geliyor. Gıda alışverişi özellikle zeytin ve türevleri için organizasyonlar yürüttük yürütüyoruz” diye konuştu.