Henüz 2 buçuk yaşındayken, ne olduğunu anlamağı bir biçimde, ailesiyle beraber bir bodruma girmek zorunda kaldıklarını anlatan Manavoğlu, "20 Temmuz tarihinden sonra, bir daha o bodruma girmemiz gerekmedi..." ifadelerini kullandı.



İşte Gülşah Sanver Manavoğlu'nun o paylaşımı:

Evimize isabet eden kurşunlarla birlikte, annemin 2.5 aylık kızkardeşim kucağındayken apar topar eşyalarımızı toplamasının, babamın bizi alıp kömür ambarı olarak kullanılan bodruma ayakkabısız götürmesinin ve babalarımız yanımızda değilken, 2.5 yaşında çocukluk duygularımla neler olduğunu anlamadan büyüklerimizin o bodrumda benimle diğer çocukları avutmak için oyunlar kurgulamasının üzerinden tam 49 sene geçti...

Veeee 49 sene önce, 20 Temmuz tarihinden sonra, bir daha o bodruma girmemiz gerekmedi...

Bizler için hayatını kaybeden Mücahitlerimize,Mehmetçiklerimize ve Kıbrıs Türkü'nün bu uzun zorlu mücadelesinde hayatını ortaya koyan büyüklerimize allahtan rahmet, hayattakilere uzun ömürler dilerim!

Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman yanımızda olduğunu hissetmek bize güven vermektedir, teşekkürler Türkiye ...

BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN!