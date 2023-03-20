- ÖZEL HABER

Dokuzuncu dönem milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın konuğu oldu…

Ülkenin ciddi bir ekonomik çıkmazda olduğu kaydeden ve hükümetin Ağustos ayından sonra maaşları ödeyemeyecek duruma geleceğini kaydeden Gülşah Sanver Manavoğlu, “Bu hükümetin çıkıp ağustos ayından sonra maaşları ödeyemeyeceğini söylemesi lazım. Bütçedeki açık kapanamayacak. Türkiye Cumhuriyeti ciddi sıkıntılar içinde boğuşurken sana ne kadar cömert davranabilecek? Merkez bankasının tüm avansı çekildi, sosyal sigortalar borçlandı, piyasadan borçlar alındı, bunlar nasıl geri ödenecek? Kurumlar vergisi yatırılacak. Gelirlerimiz giderlerimizi karşılamayacak. Eğer sıkı bir tasarruf yapılmazsa yılsonunu bulamayacağız” dedi.