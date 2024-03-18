-ÖZEL HABER

Dokuzuncu dönem milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu…



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın sahte diploma skandalı ile ilgili olarak af çalışması açıklamasını değerlendiren Manavoğlu, “En büyük talihsizlik hem YÖDAK başkanı ile izlediği yol ve son açıklamasının zamanlamasıdır. En baştan bu açıklamaları yapmadı. Çok daha önceden Avcı’nın istifasını istemesi gerekirdi. Bu konuyla alakalı açılım yapılmasının zamanlaması da kendi korumasının diplomasının sahte çıkmasının arından oldu. Bu durumda cumhurbaşkanı taraflı görünüyor” ifadelerini kullandı.



Manavoğlu, “Önümüzdeki günlerde ülkenin gelirleri düşmeye başlayacak. Geçen sene çok fazla öğrenci geldi ve bütçe fazla verdi. Çok hassas ve sağlıklı götürülmesi gereken bir süreçte en başta bakanlar kurulu ve cumhurbaşkanının toplanarak açıklamaların nasıl yapılması gerektiğini konuşması gerekiyordu. Bu araştırma konularını şova çevirmemek lazım. Doğru noktadan bu iş yürütülmeli. Siz küçük şeyleri büyütürseniz bu kez sonuç tatmin edici şekilde çıkmazsa halkın güveni kaybedilir” dedi.

Manavoğlu, “Öğrencilerin kayıt sisteminin oluşturulması noktasında da yavaş davranıldı. Günün sonunda hepsi zarar görecek. Kayıtlı olsun istenmedi denetlenmek istenmedi günün sonunda hepimiz zarar göreceğiz” dedi.