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Adıyaman’da yıkılan İsias Otel ile ilgili konuşan Dokuzuncu dönem milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, “İsias Otel in manzarasına baktığımda bir kumdan kale görüyorum. Betonu bile sıktığında dağılan bir yapı yar. Biraz geriye gittiğimizde bu aile köklü bir aile ama geçmişlerine baktığımızda benzer olaylar görülüyor. Örneğin bir dönem otomotiv işi yaptıkları ve galeride kolonları kestikleri söyleniyor. Bu kadar alışkanlık haline getirilmiş bir durum var” dedi.

Konuşmasının devamında Manavoğlu, “Bugün bütün her yerinde kameralar olan bir Türkiye var. İsias Otel’in nasıl yıkıldığı çevredeki kamera görüntülerden tespit edilebilir ve Bence Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri çok rahat bu görüntülere ulaşarak gerçeği bütün çıplaklığıyla gözler önüne serebilir” ifadelerini kullandı.