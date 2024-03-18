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Dokuzuncu dönem milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu…



Ülkede yapılan muhalefeti de eleştiren Manavoğlu, “Meclis içerisinde muhalefet yapmak dışarıda yapmaktan zordur. Dışarıda olup da içeridekiler eleştirmek çok kolaydır ve ciddi bir rahatlık unsurudur. Muhalefet muhalefetle uğraşmaya devam ederse içten bir çökme yaşanır ve yine iktidarı zafere taşır. Biraz daha birbirlerine zarar vermeden yürümesi lazım. Birbirlerinden oy koparmak yerine iktidardan oy almanın yollarını araması lazım. Gerek içerdeki gerekse dışardaki muhalefet partileri olması gereken yerde değil. CTP’deki başkanlık yarışı olması gereken gücü zayıflatıyor. Aynısı UBP’de de var ama onun avantajı diğer iki hükümet partisi UBP’den daha karışık. CTP’de tabanda çok ideolojik saplantıları olanlar kızıp başka yere kayabiliyorlar. Bazen bazı şeyleri yaparken bunun nelere yol açacağını hesaplamanız lazım. Bazı kavgaların içeride verilmesi lazım. Parçalandıkları çok bellidir. En kısa sürede toparlanması gerekiyor” dedi.