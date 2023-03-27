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Dokuzuncu dönem milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın konuğu oldu…

Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanacak olan Mali İşbirliği Protokolü hakkında konuşan Manavoğlu, “Yeni bütçeye göre Türkiye ile bir protokol yapılmadı. Bu nedenle ciddi bir bütçe açığı var. Çok hızlı bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti ile protokolün netleşmesi gerekir. İnşası çok hızlı gelişen bir külliye projesi var. Ben o yatırımın gerçekleşmesini isterim ama aynı zamanda hastane ve okul gibi konularda da hızlı bir destek çıkılmasını da beklerim. Çünkü gelmiş olduğumuz noktada çok büyük sıkıntılar yaşamaya başladık. Türkiye şuan seçime gittiği için ciddi bir seçim yatırımı içindedir ve piyasaya para dağıtmaktadır” dedi.

Manavoğlu, “Türkiye’nin buraya istisna bir hibe programı açması lazım. Türkiye mali açıdan kendi daralmasını para basarak rahatlatabiliyor çünkü kendi Merkez Bankası var ama buradaki yatırımcı sıkışıyor. Buradaki insanlara direk gidecek bir parayı hızlı bir açılımla ve farklı bir komite ile hızlandırabilir ve hayata geçirebilir. Eğer bu yapılmazsa ciddi bir sıkışıklık yaşayacağız” dedi.