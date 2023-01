"Bu yöneticilerin herhangi bir becerisi yoktur" diyen Manavoğlu, vergilerin yükselmesi nedeniyle maaşların ödenebildiğini kaydetti. Maaşların ödenmesinde başta Maliye Bakanı olmak üzere hiçbir yetkilinin bir becerisi olmadığını dile getiren Manavoğlu, 'boşuna övünmesinler' dedi.

Elektrik kesintileri... 'Şu an yapılan bir komplodur"

Konuşmasının devamında ülkede son günlerde yaşanan elektrik kesintilerini değerlendiren Manavoğlu, 'şu an yapılan bir komplodur' dedi. Manavoğlu şu an yaşanan kesintilerin, AKSA ile yeniden sözleşme imzalamak için yapılmakta olduğunu öne sürdü. Manavoğlu, KIB-TEK'in özelleştiği takdirde, elektrik faturalarının bugünkünün 3 katı geleceğini de savundu.

"Muhalefet nerede?"

"KIB-TEK'i batıramayız" diyen Manavoğlu, AKSA ile yeniden sözleşmesine karşı olduğunu belirterek, 'muhalefet nerede?' diye sordu. Ülkede şu anda ne hükümet ne de muhalefet olmadığını savunan Manavaoğlu, 'yapamayacaklarsa bıraksınlar' dedi.