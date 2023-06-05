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Dokuzuncu dönem milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın konuğu oldu… Manavoğlu, muhalefetin kendisini sorgulaması gerektiğini söyledi…

Siyasete olan güvenin ciddi bir şekilde sarsıldığını kaydeden Manavoğlu, “Son senelerde ülkede yaşanan siyasi konularda ve halkın son dönemdeki ekonomik sıkıntıları ve iradeyle alakalı istenmeyen şeylerin yaşanmasıyla birlikte siyasete olan güven kalmamıştır. Bugün siyasette biri gidip o veriyorsa menfaat için oldu. İnsanlar ülkenin geleceğinin şekillenmesi için oy vermiyor. Siyaseti bu kadar itibarsızlaştırdığımız için itibar olan kişiler bu siyasete girmeyecek ve biz itibarsız kişilere kalacağız” dedi.



Manavoğlu, “Bu siyaset, bu yargı ve kamudaki tüm kurumların üzerinden yapılan siyaset dönüyor seni buluyor. Daha çok ağlayacaksınız. Ülkede yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen gidip oyumu verdim. Aslında bizim şuanda yaratmış olduğumuz ortam hepimize zarar veriyor. İktidarın da yanlışları var ama muhalefetin de kendisi sorgulaması lazım” dedi.



Manavoğlu, “Bugün HP’nin yaptığı propaganda UBP’ye yarıyor. Her gün muhalefeti eleştiriyor. Sen eğer CTP’den farklılaşacaksan farklı bir şey söyle. CTP senle meclisin dışına gelmedi diye niye siyasete zarar veriyorsun? Siyasete zarar veren propaganda ve eleştiriler ciddi şekilde bu ülkenin halkına zarar veriyor. Sen önce merkez sağ mısın merkez sol musun? Kimin oylarını istersin belli değil” diyerek eleştiride bulundu.



Manavoğlu, “Ben ve takım arkadaşlarımız ciddi bir çaba sarf ettik meclis içerisinde. Bu ülkede kimse yapmadı bunu. O küf kokulu komite odalarından çıkmadım. Bir şeyleri değiştirmek için önce güçlenmen lazım. Astığı astık kestiği kestik politika yürütemezsin. Ne istediğini bilmeden bu iş olmaz” dedi.