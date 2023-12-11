ÖZEL HABER - Bahar Sancar

İsrail Başbakanı Netenyahu’nun “Kuzey Kıbrıs'ın terörist amaçlarla, İsrail ve Yahudi hedeflerine saldırmak için kullanılması rahatsız edici bir sorun teşkil ediyor. İran, suç hedeflerine ulaşmak için her türlü yolu kullanmaktan çekinmiyor” açıklaması hakkında konuşan dokuzuncu dönem milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, “Esas terör örgütleriyle işbirliği yapan Güney Kıbrıs’tır. Özellikle Türklerin ve Müslümanların reaksiyon gösterdiği ve insanlık katliamının yapıldığı, çocukların ve kadınların Gazze’de göz kırpmadan öldürüldüğü bir ortamda, İsrail’in terör örgütü olduğunu biliyoruz. Asıl terör örgütleriyle işbirliği yapan Güney Kıbrıs tır. Amerika ve İsrail bu konuda işbirliği yapmıştır ve Güney Kıbrıs’ta bu katliam ve soykırıma destek olmaktadır. Burada huzursuzluk yaratmak ve Güney Kıbrıs’a artı puan sağlamak için yapılan bu açıklamalara prim verilmemelidir. Gereken açıklamaların yapılacağını düşünüyorum” dedi.



Konuşmasının devamında Manavoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti son dönemde gerek savunma sanayisinde yapmış olduğu ilerleme ve Suriye sınırındaki başarısı, PKK ve benzeri terör örgütlerine karşı mücadelesi bütün dünyayı rahatsız etmektedir. Amerika’nın bu başarıların önüne geçmek için son dönemde çıkan olayların planlandığını düşünüyorum. Ortadoğu’nun Türkiye ile birlikte kızışması için uğraşıyorlar bence” yorumunu yaptı.