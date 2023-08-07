Şanlı Erenköy Direnişi ve bu direnişte şehit düşenler için yarın Erenköy Şehitliği’nde tören düzenlenecek...

Memur-Sen, 8 Ağustos Erenköy Direnişi için mesaj yayınladı:

Memur-Sen'in mesajı şu şekilde:

8 Ağustos 2023 Şanlı Erenköy direnişinin, 59. Yıl Dönümüdür.

Erenköy, Bozdağ, Mansura, Alevkaya ve Selçuklu köylerinden oluşan Erenköy bölgesinde toplam 847 Türk yaşamaktaydı.

Anadolu’ya tek penceremiz olan bu bölge, Türk Mukavemet teşkilatı, TMT’nin ikmal bölgesiydi.

İlk silah ikmali 16 Ağustos 1958’de Bereketçilerden Vehbi Mahmutoğlu ve Asaf Elmas tarafından gerçekleştirilmişti.

Bu ikmal işlemleri, Ağustos 1964’e kadar devam etti. 9 Kasım 1958 tarihinde silah ikmali yapan Bereketçilerimizden Asaf Elmas ve Hikmet Rezvan fırtınaya yakalanarak kayboldular ve şehit oldular.

Bunu bilen Rum’lar, Akritas Soykırımı planlarını gerçekleştirmek için, Erenköy bölgesini işgal kararını verdiler.

Vatan savunması için Türkiye ve İngiltere’de bulunan Kıbrıslı Türk, çoğu üniversite öğrencisi 500’ü aşkın genç 11 kafileyle Erenköy bölgesine geldiler.

Türk Cemaat Meclisi Başkanı Rauf Raif Denktaş ve ‘’Akıncı Bey’’ kod adıyla Rıza vuruşkan ( TMT’nin kurucusu Bozkurt)’ da Erenköy’e çıktılar.

10 Binlerce Rum-Yunan Askeri Grivas Komutasında 2 Ağustos 1964’te Erenköy bölgesine taarruzlara başladılar. 800 zırhlı araçla karadan ve hücum botlarla saldırdılar.

8 Ağustos 1964’e kadar, orantısız güçlerine rağmen, Türk Mücahidi Rum-Yunan saldırılarına karşı kahramanca direndi.

Aynı gün saat 16:15’te Türk uçaklarının uyarısı sonrası, 17:30’da Rum-Yunan hedefleri bombalandı. 9 Ağustos 1964 günü saat 13:05’te 64 Türk uçağı, Rum-Yunan hedeflerini ağır bir şekilde bombalayarak, saf dışı bıraktı. Yüzbaşı Cengiz Topel ‘in uçağı düşürülerek kahpece şehit edildi.

Bu Türk Müdahalesi, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti, Garanti ve İttifak antlaşmaları hukukuna dayanarak, Garantör Türkiye’nin ilk fiili ve etkin müdahalesi olmuştur.

Şanlı Erenköy direnişinin 59. Yıldönümünde, vatan uğrunda can veren Yüzbaşı Cengiz Topel ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükranla anıyoruz.

Bizlere emanetiniz, KKTC Devletini yaşatma ve tanıtma kararlılığımızı yineliyoruz.

