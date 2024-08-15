Manisa’nın Gördes ve Çanakkale’nin Eceabat ilçelerinde çıkan orman yangınlarına ekipler müdahale ediyor.

ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI

Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda, ilçeye bağlı Büyükanafarta köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının fark edilmesinin ardından olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan söndürme çalışması başlattı.

BÖLGEYE GİDEN EKİPLER KAZA YAPTI

Olay yerine 17 AAC 399 plakalı pikapla giderken bir otomobille çarpışmaları sonucu yaralanan 2 orman işçisi ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Eceabat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ORMAN İŞÇİLERİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Dumandan etkilenen bazı orman işçileri de aynı hastanede tedaviye alındı.

Jandarma ekipleri, yangınla mücadele eden işçilere su dağıttı.

57. ALAY ŞEHİTLİĞİ VE CONKBAYIRI KAPATILDI

Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı bölgedeki 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı mevkileri ise yangın sebebiyle geçici olarak ziyarete kapatıldı.

Ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmaları sürüyor.

MANİSA'DAKİ YANGIN İKİNCİ GÜNÜNDE

Manisa’daki orman yangını ikinci gününe girdi.

Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.

İhbarla bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına, 2 uçak, 3 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal, 1 dozer ve 1 yer ekibi ile havadan ve karadan müdahale edildi.

İKİNCİ YANGIN ÇIKTI

Yangında durumun iyiye gittiği sırada, aynı bölgede saat 17.15 sıralarında ikinci bir orman yangını daha çıktı.

Ekiplere takviye yapıldı.

5 uçak, 13 helikopter, 45 arazöz, 15 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile yangınla mücadele sürdü.

Havanın kararmasıyla birlikte yangına sabah saatlerine kadar gece görüşlü helikopterle müdahale devam etti.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

EDİRNE'DE YANGIN KONTROL ALTINDA

İpsala'ya bağlı Tevfikiye ve İbriktepe köyleri arasındaki ormanda, dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle alevler, kısa sürede büyüdü.

Bölgeye, Keşan Orman İşletme ve İpsala Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle yaklaşık 2.5 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında 200 dekar ormanın zarar gördüğü belirtildi.

BOZCAADA'DA YANGIN PANİĞİ

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine Bozcaada Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri gönderildi.

Yangın rüzgarın da etkisiyle çevredeki ormanlık alana sıçradı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yangının kontrol altına alınması için 5 helikopter ve 5 uçak ile havadan, çok sayıda araç ve 104 personelle karadan başlattıkları çalışmayı sürdürdü.

Çalışmalara vatandaşlar da su tankerleriyle destek verdi.

Yangın ekiplerin koordineli çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Yangında 12 hektar orman alanı, 18 hektar da tarım alanı zarar gördü.