-ÖZEL HABER

Maratona ülkenin dört bir yanından destekler gelirken, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve Başbakan Ünal Üstel de şampiyonlar için tek yürek oldu.



Ülkenin önde gelen sporcularının da katılım göstereceği maratona Türkiye’den de destek mesajları geldi. LTB’nin kardeş şehirleri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, maratona yönelik videolu destek mesajı yayınladı.

Türkiye’nin Milli Voleybol Takımı oyuncusu Gizem Örge ise yayımladığı videolu mesajında, Şampiyon Melekler için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.



Sanatçı Haluk Levent de videolu bir mesaj yayınlayarak, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin yanında olduklarını vurguladı, maratona destek belirtti.

HARMANCI: “KAMPÜS YAPILACAK, SÖZ O ZAMAN YERİNE GELECEK”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, maratona yönelik yapmış olduğu açıklamada, “Hepimizin üzerinde yitirdiğimiz çocuklarımızın, şampiyonlarımızın isimlerini yaşatma sorumluluğu var. Bu kez sadece Lefkoşa değil, memleket olarak söz verdik. Söz nedir? Söz inanmaktır, çalışmaktır, başarmaktır…” ifadelerini kullandı.

Harmancı, “Söz; sözünü tutmaktır. Kayıtların başladığı ilk günden beridir ülkenin dört bir yanından ilgi ve dayanışma, tek yürek olduğumuzu gösteriyor. Bu memleketin gönlünden çıkan bu söz 22 Ekim’de gökyüzünden duyulacak, bu söz tutulacak” dedi.



İŞTE MARATON PROGRAMI…

Yarın gerçekleştirilecek olan maraton için LTB binası önü sabah 07.00’dan itibaren tüm yarışma ve etkinlikler tamamlanıncaya kadar trafiğe kapalı olacak.

İlk yarış olan 21 kilometre koşusu 07.00’da, 10 kilometre koşusu 07.30’da ve 4 kilometre halk koşusu ise saat 10.30’da başlayacak.

10 kilometre öncesinden başlayarak, yol koşu güzergahları ve özellikle geçiş noktaları Trafik Polisi ile LTB Trafik Şubesi ekiplerinin kontrolünde olacak.

21 kilometre ve 10 kilometre koşularında güzergah boyunca yollar tek şerit trafik akışına açık olurken 10.30’da başlayacak 4 kilometrelik halk koşusunun yer aldığı güzergah trafiğe kapalı olacak.

Ülker Lefkoşa Maratonu’nda acil durumlar için 0548 886 08 48 numaralı telefona ulaşılabilecek. İncirli Eczanesi, Malek Eczanesi ve Tuna Eczanesi de 22 Ekim’de Lefkoşa’da nöbetçi eczaneler olarak açık olacak. Maraton süresince (07.00-12.30 saatleri arasında) nöbetçi eczanelere polis kontrolü ile geçiş sağlanacak.

Öte yandan, Maraton Sağlık sponsoru Elite Hospital tarafından maraton süresince olası acil durumlar için ambulans hazır şekilde bekletilecektir.

22 Ekim Pazar günü, tüm yarışlar ve etkinlik tamamlana kadar Lefkoşa’da bulunan ve belirtilen güzergahları kullanacak yurttaşların görevlilere, işaret ve işaretçilere uymaları önemle rica olunur.