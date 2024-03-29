Avrupa Komisyonu’nun dün yaptığı açıklamayla, Nava’nın İstihdam Genel Müdürlüğüne atandığını açıkladığını yazan Politis gazetesi, Yapısal Reform Desteği Genel Müdürlüğünün (DG REFORM) portföyünde Kıbrıs Türk toplumunun desteklenmesiyle ilgili önlemlerin yer aldığını anımsattı.

Komisyon’un, Nava’nın Kıbrıs Türk toplumuna destek için Yeşil Hat Tüzüğünün uygulanması konusundaki rolünden övgüyle söz ettiğini yazan gazete, Nava’nın yeni görevine başlama tarihinin daha sonra belirleneceğini, yerine atanacak kişinin ise henüz açıklanmadığını ekledi.