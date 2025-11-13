Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 9 Kasım 2025 tarihinde meydana gelen olayda, market çalışanları M.M. (E-23) ve M.N. (E-24), arkadaşları W.Q. (E-28) ile birlikte depoda muhafaza edilen farklı markalardaki toplam 250 karton sigarayı alarak tasarruflarına geçirdi.

Olayın ardından W.Q. tutuklandı.

Yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile bağlantısı olduğu belirlenen M.K. (E-24) ile çalıntı sigaraları hırsızlık olduğunu bilerek zanlı W.Q.’dan satın aldığı tespit edilen V.D. (E-34) de tutuklandı.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.