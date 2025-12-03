Kasım 2025 içerisinde gerçekleşen olayda, İ.E.A.’nın müşterilerin satın aldığı ürünleri sisteme satış olarak işlerken, daha sonra bu satışları kasadan iptal ettiği ve müşterilerin ödediği nakit parayı tasarrufuna geçirdiği ortaya çıktı.

Olayın polisin bilgisine ulaşması üzerine yürütülen ileri soruşturmada şüpheli tespit edilerek tutuklandı.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.