Ercan Havalimanı'nda meydana gelen buluntu eşyayı sirkat suçundan tutuklanan M.E.K. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak şahadet veren Polis Memuru Emre Kapuş, olguları aktardı. Polis, Ercan Havalimanı'nda bir işletmede çalışan zanlının, 21 Mayıs 2026 tarihinde bir şahıs tarafından havaalanında düşürülen banka kartını polise veya herhangi bir yere teslim etmeyerek evine götürdüğünü kaydetti.

Polis, zanlının ev arkadaşının, zanlıdan habersiz şekilde söz konusu kartla 29 Haziran'da alışveriş yapması üzerine olayın 30 Haziran'da polisin bilgisine geldiğini, yapılan soruşturma sonucu zanlının tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis, gerekli soruşturmanın tamamlandığını, kartla harcama yapan şahıs hakkında da yasal işlem başlatıldığını ifade etti. Zanlının ülkede çalışma izniyle bulunduğunu belirten polis, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, M.E.K.'nin yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-ı vücut yapmasına, 30 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 800 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.