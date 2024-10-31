Yalova'dan Bulgaristan'a seyir halinde olan "FG SEVIL" isimli 104 metre boyundaki kuru yük gemisinin makine dairesinde saat 12.00 sıralarında Marmara Denizi Sedef Adası açıklarındayken yangın çıktı.

Yangına müdahale için Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi. Gemi için "KEGM-4" hızlı tahlisiye botu, "Kurtarma 7" ve "Şark" römorkörleri yönlendirildi.

Yangına müdahale için Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi. Gemi için "KEGM-4" hızlı tahlisiye botu, "Kurtarma 7" ve "Şark" römorkörleri yönlendirildi.

İKİ İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

17 personelin, 8 tersane işçisinin çalıştığı gemide çıkan yangında makine dairesinde mahsur kalan işçiler Hüseyin Aydemir ile Gökhan Kan hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili savcılık inceleme başlatırken, geminin Kartal Demirleme Sahası’na çekileceği öğrenildi.