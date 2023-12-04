Gemlik Körfezi'nin 4,73 kilometre açığında ve yerin 8,98 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem sonrası vatandaşlar sokaklara çıktı. Bursa'nın haricinde çevre iller; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Çanakkale'den de hissedilen sonrası Marmara Denizi'nde ortaya çıkan görüntüler vatandaşları tedirgin etti.

KÖPÜKLEŞME OLUŞTU

Saat 10.42 sıralarında meydana gelen deprem İstanbul'un çeşitli yerlerinde de hissedildi. Kartal sahilinde deniz suyunun yer yer dalgalandığı ve köpükleşmenin oluştuğu görülürken, meydana gelen depremin dalga ve köpükleşmeye sebep olduğu öne sürüldü.

"DENİZDE HALA DEPREMİN ETKİSİ VAR"

Depremden sonra sahile inen Ata Demir, "Deprem olduğunda evdeydim. Benim evde 6 kedi var. Kediler dışarıya çıkmaya çalıştı. Ben hayret ettim çünkü kedilerin hepsi toplu şekilde dışarıya çıkmaya çalışmaz. Ben o zaman haberleri izlerken yerin sallanmaya başladığını hissettim. Sora kalktım ve kedileri dışarı çıkardım. Sonra haberleri izlediğimde deprem olduğunu öğrendim. Yer çok sarsıldı. Her gün denize geldiğim için fark ettim, denizde farklı dalgalar var, farklı renk var.