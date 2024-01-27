Kandilli Rasathanesi'nden elde edilen son verilere göre Marmara Denizi'nde peş peşe depremler meydana geldi. Depremin İstanbul'dan da hissedildiği öğrenildi.

İlk deprem saat 05.19 sıralarında merkez üssü Gemlik Körfezi'nde gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin büyüklüğü 3.2 olarak kaydedildi.

İkinci deprem ise yaklaşık 1 saat sonra meydana geldi. Yine Gemlik Körfezi merkezli meydana gelen depremin yerin 13.1 kilometre altında meydana geldiği açıklandı. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre depremin büyüklüğü ise 3.3 olarak kaydedildi.

Adeta beşik gibi sallanan Marmara Denizi'nde üçüncü bir deprem daha meydana geldi. Saat 06.27 sıralarında yerin 13.6 kilometre altında bir deprem daha kaydedildi. Yine merkez üssü Gemlik Körfezi olan depremin büyüklüğü ise bu kez 3.1 olarak kaydedildi.