Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara için yeni deprem uyarısı geldi. Marmara Denizi'nde son günlerde yaşanan hareketlilik ve peş peşe meydana gelen depremlerle ilgili açıklamalarda bulunan Görür, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Söz konusu depremlerin büyüklüklerine işaret eden Görür, beklenen Marmara depremi için ise uyardı: "Halihazırda bir deprem bekliyoruz. Orada canlı bir fay var. Bu yaşanan depremler de canlı olduğunu gösterir."

İSTANBUL DEPREMİNİN HABERCİSİ Mİ?

Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 3.2 ve 3.4 büyüklüğündeki depremler sonrası özellikle İstabullular yine deprem endişesi yaşadı. Vatandaşlar "İstanbul depremi yaklaşıyor mu? Beklenen Marmara depreminin habercisi mi?" sorusuna yanıt ararken, deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

TGRT Haber’e konuşan Görür, Marmara Körfezi'ndeki peş peşe yaşanan depremlerin fayların doğal hareketleri olduğunu söyledi.

"HİÇ CİDDİYE ALMIYORUM"

Söz konusu depremlerin büyüklüklerine dikkat çeken Görür, "Marmara Körfezi'nde yaşanan depremler 4'ten küçük olduğu için hiç ciddiye almıyorum” ifadelerini kullandı.

MARMARA İÇİNSE UYARDI

Marmara içinse deprem uyarısını yineleyen Görür, hali hazırda bir deprem beklendiğini söyledi.

Görür, yaptığı açıklamada şöyle konuştu;

"Marmara Körfezi'nde yaşanan depremler 4'ten küçük olduğu için hiç ciddiye almıyorum. Bunlar her yerde ve her zaman olabilecek depremler. Fay dediğimiz şey ölü olmadığına göre nefes alıyor. Ben uyusam, hiç hareket etmesem kalbimi yine de duyarsınız. Korkacak mısın benden? O yüzden bu depremleri hiçbir şekilde ciddiye almayın.

"MARMARA'DA CANLI BİR FAY VAR"

Ama Marmara'da hali hazırda bir deprem bekliyoruz. Orada canlı bir fay var. Bu yaşanan depremler de canlı olduğunu gösterir."