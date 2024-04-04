Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış %18.90 ile Giyim ve Ayakkabı ana grubunda gerçekleşmiştir. Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda %12.61, Eğlence ve Kültür ana grubunda %10.70, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda %9.08, Haberleşme ana grubunda %6.51, Lokanta ve Oteller ana grubunda %6.31, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda %6.25, Sağlık ana grubunda %6.11, Ulaştırma ana grubunda %5.61, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda %3.37, Alkollü  İçecekler  ve  Tütün  ana  grubunda  %2.93,  Eğitim  ana  grubunda  %2.52  artış gerçekleşmiştir. 

Brent petrolün varil fiyatı 89,12 dolar Brent petrolün varil fiyatı 89,12 dolar

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 602 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 64  maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşmiştir. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; %200.33 DVD Player, %123.61 Futbol Maçına Giriş Ücreti ve %123.11 ile Kavun olmuştur. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; %56.19 Kabak, %44.74 Taze Bakla ve %32.43 ile Çilek olmuştur.