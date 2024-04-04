Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış %18.90 ile Giyim ve Ayakkabı ana grubunda gerçekleşmiştir. Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda %12.61, Eğlence ve Kültür ana grubunda %10.70, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda %9.08, Haberleşme ana grubunda %6.51, Lokanta ve Oteller ana grubunda %6.31, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda %6.25, Sağlık ana grubunda %6.11, Ulaştırma ana grubunda %5.61, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda %3.37, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda %2.93, Eğitim ana grubunda %2.52 artış gerçekleşmiştir.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 602 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 64 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşmiştir. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; %200.33 DVD Player, %123.61 Futbol Maçına Giriş Ücreti ve %123.11 ile Kavun olmuştur. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; %56.19 Kabak, %44.74 Taze Bakla ve %32.43 ile Çilek olmuştur.