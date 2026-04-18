Panelde kısa bir özgeçmiş sunumuyla başlayan Erhürman, ardından kendisine yöneltilen “iki devletli çözüm yaklaşımı sürdürülecek mi?” sorusuna yanıt verdi. Kavram tartışmalarının tek başına belirleyici olmadığını vurgulayan Erhürman, asıl önemli olanın içerik ve çözümün niteliği olduğunu söyledi.

“Siyasi eşitlik tartışılmaz bir gerçekliktir”

Kıbrıs Türk halkının adada iki eşit kurucu ortaktan biri olduğunu hatırlatan Erhürman, bu statünün değiştirilemez olduğunu ifade etti. Tüm karar süreçlerinde Kıbrıslı Rumlarla eşit söz hakkına sahip olunması gerektiğini belirten Erhürman, siyasi eşitliğin çözüm sürecinin temelini oluşturduğunu vurguladı.

Kavramların yüzeysel biçimde tartışılmasının sürece katkı sağlamadığını dile getiren Erhürman, Kıbrıs Türk halkının tarihsel hakları ve mevcut statüsünün içeriğinin esas alınması gerektiğini kaydetti.

“Çözüm iradesi Türkiye ile birlikte sürdürülüyor”

Kıbrıs Türk halkının azınlık statüsünü kabul etmeyeceğini ifade eden Erhürman, çözümün siyasi eşitlik temelinde şekillenmesi gerektiğini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarına da atıfta bulunan Erhürman, adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm hedefinin ortak olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk halkının Türkiye ile koordineli şekilde hareket ettiğini vurgulayan Erhürman, çözüm iradesinin güçlü biçimde sürdüğünü ifade etti.

Guterres ile görüşme ve uluslararası temaslar

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşmeye de değinen Erhürman, uluslararası temaslarında belirli bir metodoloji çerçevesinde hareket ettiğini söyledi. Siyasi eşitlik ve uluslararası alandaki hak ihlallerine dikkat çektiklerini belirten Erhürman, uzun süredir anlamlı bir müzakere sürecinin başlamadığını dile getirdi.

“Güven artırıcı adımlar önemli”

Erhürman, son yıllarda kapsamlı bir müzakere sürecinin ilerlemediğini ifade ederken, buna rağmen güven artırıcı adımların önemine dikkat çekti. Kıbrıs Rum tarafının bazı uluslararası anlaşmalarda Kıbrıslı Türkleri dışlayan adımlar attığını savunan Erhürman, buna karşılık yapıcı adımlar geliştirmeye devam ettiklerini söyledi.

“Ada, tek taraflı kararlarla riske atılamaz”

Güney Kıbrıs’ın silahlanma politikalarına ilişkin soruları da yanıtlayan Erhürman, bölgedeki dış ittifakların tüm ada için risk oluşturabileceğini ifade etti. Kıbrıs Türk halkının iradesi dışında atılacak adımları kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Türk Devletleri Teşkilatı vurgusu

Konuşmasının sonunda Türk Devletleri Teşkilatı ile ilişkilere de değinen Erhürman, yalnızca müzakere masasına bağlı kalınmaması gerektiğini, uluslararası ilişkilerin farklı platformlarda da sürdürülmesinin önem taşıdığını belirtti.

Kıbrıslı Türklerin dış dünyayla temaslarını artırmaya devam edeceğini söyleyen Erhürman, gözlemci statüsü sürecine katkı sağlayan Türkiye’ye teşekkür ederek, bu ilişkilerin daha da geliştirilmesi için çalışmaların süreceğini ifade etti.