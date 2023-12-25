MasterChef bomba gibi bir bölümle ekrana geldi. Batuhan, Esra, Sergen ve Eren'in eleme potasında oldukları yarışmadan heyecan had safhaya ulaştı. MasterChef All Star'da yaratıcı yemek turu etabının sonunda en lezzetli ve güzel tabakları hazırlayan Eren 20, Esra 17,5, Sergen 19, Batuhan ise 19,5 puan aldı. Eren ilk turun kazananı oldu ve yarışmacılar ikinci etap için tezgah başına geçti.

SOMER ŞEF'İN TABAĞI YARIŞMACILARI ZORLADI

Somer Şef'in tabağı Baked Alaska'yı yapmak için önlük giyen yarışmacılar onlara verilen sürenin sonunda yemeklerini şeflere sundu.

Eren 37, Batuhan 34,5, Sergen 43, Esra 36,5 puan aldı. Gecenin birincisi Sergen oldu. 34,5 puan alan Batuhan ise MasterChef All Star'a veda etti.

MASTERCHEF ALL STAR'DA BATUHAN'DAN DUYGUSAL VEDA

Batuhan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten bu sene benim için çok farklı oldu. Hem MasterChef için hem genel hayat için. Bir şeylerin daha çok farkında olarak yıl geçirdim. Çok mutluyum, İstediğim kupayı ve önlüğü kaçırdım belki ama daha güzel şeyler başardım. Sizinle daha yakınım ekiple daha yakınım ve yeni bir yol izliyoruz. O konuda da motivasyonum tam. Elimden geldiği kadar durmadan çalışmaya devam edeceğim. Bir çok yol var. İnanıyorum ki o yolda da elimden geleni yapacağım. Bazen de nasip kısmet. Kasmaktansa akışına bırakarak gitme kararı aldım son iki yıldır. Böylelikle daha mutluyum daha huzurluyum. Kapanış yaptım son oyunda. Sezon kapanışı. Bundan başka pota oyunu yok, teşekkür ederim. Çok güzel vakit geçirdim. Çok sağ olun."

"SEN BURADAN TALİHSİZLİK SONUCU GİDEN BİR YARIŞMACISIN!"

Mehmet Şef, Batuhan'ın elenmesi üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Bugün sen buradan talihsizlik sonucu giden bir yarışmacısın ya da dikkatsizlik sonucu. Bu senin kariyerinden ve altınından herhangi bir gram eksilmez. biz senden memnunuz buraya İyi ki geldin teşekkür ediyoruz Allah yolunu açık etsin."