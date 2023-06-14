TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, bugün All Star formatıyla izleyicilerinin karşısına çıktı.  

MasterChef All Star’ın ilk bölümünde 6 Şubat depremlerinde hayatlarını kaybeden ‘Şampiyon Melekler Takımı’ unutulmadı.  

All Star’a yeniden yarışmacı olarak katılan Kıbrıslı Türk Tanya Kilitkayalı, ‘Şampiyon Melekler Takımı’ndan anlatırken, göz yaşlarını tutamadı.  

Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs’taki varlığımızı ekonomik ve sosyal politikalar ile güçlendirmeye çalışıyoruz Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs’taki varlığımızı ekonomik ve sosyal politikalar ile güçlendirmeye çalışıyoruz

Programda duygusal anlar yaşandı.