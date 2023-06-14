TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, bugün All Star formatıyla izleyicilerinin karşısına çıktı.
MasterChef All Star’ın ilk bölümünde 6 Şubat depremlerinde hayatlarını kaybeden ‘Şampiyon Melekler Takımı’ unutulmadı.
All Star’a yeniden yarışmacı olarak katılan Kıbrıslı Türk Tanya Kilitkayalı, ‘Şampiyon Melekler Takımı’ndan anlatırken, göz yaşlarını tutamadı.
Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs’taki varlığımızı ekonomik ve sosyal politikalar ile güçlendirmeye çalışıyoruz
Programda duygusal anlar yaşandı.
Teşekkürler çocuklarımızın Tanya ablası...@Tanyakiltkayali pic.twitter.com/TPZnTcPCGq— Enver Karakaya (@enverkarakaya) June 14, 2023