İskele’de 10 Ağustos tarihinde bir eğlence mekanı önünde cinayete kurban giden Hüseyin Mavideniz’in döverek öldürülmesi olayına karışan zanlılar bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

İskele Kaza Mahkemesi’nde görülen davada yargıç Şevket Gazi, ‘Adam Öldürme’ suçundan yargılanan Mehmet Yazıcı ile Doğu Ömer Alçıner’e 8 gün daha tutukluluk emri verdi.

Acılı aile adalet istedi...

Mahkemede herhangi bir olayın yaşanmasını önlemek için geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Öte yandan, cinayete kurban giden Mavideniz’in yakınları mahkeme önüne gelerek, ‘adalet’ istedi.



