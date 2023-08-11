“Adam öldürme”, “Vahim zarar” ve “Ciddi zarar” suçlamalarıyla mahkemeye çıkarılan zanlılar aleyhinde 3 günlük tutukluluk emri verildi.

Çok sayıda polis ve çevik kuvvet birimi, İskele Polis Müdürlüğü ile İskele Kaza Mahkemesi’nde geniş güvenlik önlemleri aldı.

TOPLAM TUTUKLU SAYISI 12’YE YÜKSELDİ

Hüseyin Mavideniz’in darp edilerek öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şu ana kadar 12 kişi tutuklandı.

ARANAN BİR KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Öte yandan meseleyle ilgili aranmakta olan zanlı D.Ö.A.(E-23) de tespit edilerek tutuklandı.