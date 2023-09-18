Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), yeni eğitim yılının başlamasının ardından Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu önünde basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, öğretmen sendikaları olarak son bir yıldır sorunların iş birliği içinde çözülmesi yönünde açıklamalar yaptıklarını belirtti.

“BİZ İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun geçtiğimiz günlerde yaptığı iş birliği çağrısına değinen Maviş, “Biz iş birliğine hazırız. Eşit şartlar altında eğitimdeki yapısal sorunları konuşabiliriz” dedi.

Maviş, okullarda yaşanan sorunlara işaret ederek, “Birçok okulda konteyner sınıflar var. Bu sınıflar sadece güvenli binalarda eğitim yapılabilmesi için hazırlanmadı. Aynı zamanda öğrenci yoğunluğu da olduğu için bu sınıflar yapıldı” ifadelerini kullandı

Okullara henüz temizlik malzemelerinin gelmediğini dile getiren Maviş, “Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) de bu yönde bir açıklama yapmıştı” diye konuştu.

“ÖĞRETMENLERİMİZ 30-35 KİŞİLİK SINFLARDA DERS VERMEYE MARUZ BIRAKILAMAZ”

Maviş, son iki gündür İlköğretim Dairesi’nin okullardan kadro azaltmaya çalıştığını kaydederek, “Öğretmenlerimiz 30-35 kişilik sınıflarda ders vermeye maruz bırakılmaz” açıklamasında bulundu.

Okulların açılması ile birlikte birçok sorunun gün yüzüne çıktığını söyleyen Maviş, “Öğrenci nüfusunun yarsından fazlası 25 ve üzeri sınıflarda eğitim görmek zorunda kalıyor. Bu şartlarda hafta 2 gün tam gün eğitim düşüncesi iki defa düşünülmelidir” dedi.

“EĞİTİME SORUNLARLA BAŞLADIK”

Maviş, özel eğitim öğretmenleri ve rehber öğretmenlerin hala okullara ulaşmadığını belirterek, “Eğitime sorunlarla başladık” ifadelerini kullandı.

Eğitim Bakanlı ile iş birliği içinde okulların sorunlarını çözebileceklerine işaret eden Maviş, “Biz bu okulları ayakta tutmak için yıllarca çok uğraştık. Fakat sabrımız ve fedakarlığımız bir yere kadardır” diye konuştu.