KTÖS’ten yapılan açıklamaya göre, Maviş, asgari ücret artışlarının fiyatları artırdığı iddiasını destekleyen somut bir veri bulunmadığını, aksine Türkiye’de yapılan benzer çalışmaların, asgari ücret artışlarının enflasyon üzerindeki etkisinin çok düşük olduğunu österdiğini kaydetti.

Maviş, “Piyasayı asgari ücret değil; devletin kontrolündeki akaryakıt, elektrik, harç, vergiler ve denetimsizlik tetikliyor. Devletin kendi eliyle yaptığı bu zamlar, enflasyon sepetini doğrudan yukarı çekiyor.” dedi.

Güney Kıbrıs’ta aynı ürünlerin euro bazında daha ucuz olduğunu savunan ve bunu denetimsizlikle ilişkilendiren Maviş, asgari ücretlinin beş aydır yaşadığı gelir kaybını henüz telafi edemediğini kaydetti.

Bunun yanında, ülkedeki yolsuzluk iddialarına işaret eden ve liyakatsiz atamaların bürokrasiyi "kirli tekliflere açık" hale getirdiğini savunan Maviş, bu tür iddialar karşısında sorumluların istifa etmesi gerektiğini ifade etti, sendikalar ve toplumun ise olayların bu noktaya gelmeden çok daha sert bir tepki koyması gerektiği eleştirisinde bulundu.

- “Eğitimde bütçe var, hizmet yok”

Eğitim alanındaki sorunlara da değinen Maviş, eğitim bütçesinin neredeyse tamamının personel giderlerine harcandığını, bu nedenle okulların teknolojik altyapısının veya yeni okulun yapılamayacağını söyledi.

Okulların yüzde 18’inin inşaat halinde olduğunu belirten Maviş, psikolojik danışman ve rehber öğretmen eksikliğine de dikkat çekerek, artan şiddet kültürünün 10 yaşına kadar indiğini söyledi. Öğretmenlerin çeşitli suçlamalara maruz kalma endişesiyle öğrencilere müdahale etmekten çekindiğini de ifade eden Maviş, bunun bir “korku iklimi” yarattığını söyledi.