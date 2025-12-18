-CANLI AKTARIM / Pelin Yükselay

Bütçe ile ilgili ilk sözü Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Salahi Şahiner aldı. Şahiner, tarım üretiminin KKTC tarihinin en kötü dönemini yaşadığını savundu. Şahiner, ‘çiçeklerle gelen bir bakan, kara çelenkle gönderilecek’ ifadelerini kullandı.

Üreticinin çok zor bir dönemden geçtiğini söyleyen Şahiner, ilk olarak Narenciye sektöründeki sorunlara değindi. Narenciye üreticisinin borç batağına sürüklendiğini, Cypruvex’in aralık ayının ortasına gelinmesine rağmen halen fiyat açıklamadığını belirten Şahiner, ‘sıkma için mi alacak, paketleyip pazarlama mı yapacak belli değil. Hiçbir şey açıklanmadı. Narenciye üreticisi yalnız bırakıldı” diye konuştu.

Bu yıl itibari ile bitirilmesi planlanan Cpruvex’e kazandırılacak olan soğuk hava depolarının önemine de değinen Şahiner, bu depoların ürünleri 3-4 ay sonra iyi fiyata satabilecek ortamı yaratabileceğini söyledi. Şahiner, soğuk hava depolarının üreticinin yararına olacak şekilde en kısa zamanda devreye girmesi gerektiğini belirterek, Bakan Çavuş’a ‘çalışmalar ne durumda?’ diye sordu.

İhracatla ilgili tatmin edici gerekli açılımların hükümet tarafından yapılmadığını belirten Şahiner, narenciye konusunda yapılması gereken çok şey olduğunu kaydetti.

Narenciye ürünlerinin geçtiğimiz yıl vektör böcek nedeniyle Türkiye’ye giremediğini hatırlatan Şahiner, vektör böcek sorununun halen devam ettiğini kaydetti. ‘Bir vektör böcek çıktı narenciye sektörü o günden beridir hayır etmedi. Bugün halen bu böcek kaynaklı kendine gelemeyen bahçeler var. Peki sizin bu konuda adımınız ne olacak? Buna bir çare bulmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Üretim sayılarındaki düşüş market fiyatlarına yansıyor”

Yaş sebze meyve üretimi konusuna da değinen Şahiner, üretim sayılarındaki düşüşün market fiyatlarından da anlaşıldığını söyledi. Şahiner, Hal Yasası’nda bu konuda ciddi düzenlemeler getirildiğini hatırlatarak, ‘üretici üretiyor, kimi zaman satılamayabiliyor. Tüccara ürün veriliyor, tüccar markete satıyor, market 6 ay vadeli çek veriyor. Böyle bir keşmekeş mevcut. Bu keşmekeş içinde bu ülkedeki her bir üretici üretime devam etmeye çalışıyor. Üreticinin girdi maliyetlerindeki artış fiyatları etkiliyor.”

Bu sorunların çözümünün Hal Yasası ve kurulacak haller olduğunu dile getiren Şahiner, bunun da net bir şekilde hayata geçmediğini, çalışmaların hızlandırılması ve doğru şekilde yapılması gerektiğini söyledi.

“Hayvancıların hakkını yiyorsunuz”

Hayvancılık sektöründeki sorunlara da değinen Şahiner, hayvancılığın en zor sektörlerden biri olduğuna vurgu yaparak hükümetin hayvancıların hakkını yediğini savundu. Şahiner devamla hayvanların aç olduğunu ve yem sıkıntısı olduğunu da söyledi.

Şap Hastalığı… “Umarım 3 maymunu oynamazsınız”

Ülkede son günlerde gündeme gelen şap hastalığıyla ilgili de konuşan Şahiner şunları söyledi:

“Umarım bu şap konusunda 3 maymunu oynayan bir hükümet görmeyiz. Umarım bu konuda paraya bakmasınız ve 3 hafta içerisinde bu şap hastalığından kurtuluruz. Şapın yayılma sebebi hayvanların açlığı. Veteriner Dairesi açıklamaları da hayvanların iyi beslenmesi gerektiğini söylüyor. Bu hastalık iyi beslenmeyen hayvanlar arasında yayılır. TÜK’ü getirdiğiniz durum ortada. Umarız bu uyarıları dikkate alırsınız”.