Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Özgürlük ve Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün alçak gönüllü kişiliği, halkla kurduğu güçlü bağ, fedakârlıkla örülü liderlik anlayışıyla, cesareti, kararlılığı ve inancıyla Kıbrıs Türk halkının en zor günlerinde güven duyduğu bir önder olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu Küçük'ün 42’nci ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Mesajına Dr. Fazıl Küçük’ün, “Biliyorum ki aşacağımız çok sarp ve çetin engeller vardır. Unutmayınız ki bizim neslimiz aşılmaz zannedilen yollarda yürüyerek gayesine varan bir millettir.” sözlerine işaret eden Çavuşoğlu, bu sözlerin, Kıbrıs Türk halkının en zor koşullarda dahi inancından, mücadelesinden ve geleceğe olan kararlılığından asla vazgeçmediğinin en güçlü ifadesi olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, “Bu anlayış, bugün de yolumuzu aydınlatmaya; birlik, azim ve sorumluluk bilinciyle yarınlara yürümemize rehberlik etmeye devam etmektedir.” diyerek, Dr. Fazıl Küçük’ün bıraktığı mirası gelecek nesillere aktarmanın, bununla birlikte kurduğu devleti güçlendirerek muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için çalışmanın, en büyük sorumluluk olduğunu ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, “Bu duygu ve düşüncelerle Özgürlük Mücadelesi Liderimizi, aramızdan ayrılışının 42. yıldönümünde saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz.” dedi.