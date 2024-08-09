Töre, Bugaç şehrinde düzenlenecek olan kurultayın Macaristan Parlamentosunda düzenlenen açılış etkinliğinde yer aldı.

Türk dünyasına mensup devlet ve topluklarından parlamento ve sivil toplum kuruluşlarının hazır bulunduğu açılış etkinliğinde Başkan Töre de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsilen yer aldı.

Burada açıklama yapan Töre, Türk-Hun Kurultayı’nın düzenlendiğini, çıkan bütün konuşmacıların Macar ve Türk halklarının dostluğundan bahsettiğini ve Türk Devletleri ile olan ilişkilerin artması gerektiğini söylediğini kaydetti.

Bazı konuşmacılar tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de gündeme getirildiğini belirten Töre, Türk devletlerinin temsilcileri ile biraya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Töre, Türk Devletleri ve Türk topluluklarının her geçen gün birbirini daha iyi tanıyacağını bunun da KKTC’nin önünü açacağını söyledi.

Töre’ye KKTC Budapeşte Temsilcisi Çağrı Kalfaoğlu ve Temsilcilikte görevli 1.Sekreter Birsen İkizer Kalfoğlu eşlik etti.