Kabulde konuşan Tepe, kendilerini kabul ettiği için Töre’ye teşekkür etti. Kıbrıs gezisini depremden önce planladıklarını ifade eden Tepe, hayatını kaybedenlere teşekkür etti.

Beraberindeki heyette Kıbrıs gazileri de olduğunu anlatan Tepe, gazilerin 1974’ten beri ilk kez KKTC’ye geldiğini söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de kabulde yaptığı konuşmada, depremde çok sayıda şehit verildiğini söyledi.

Depremin acılarını unutmanın mümkün olmadığını, öte yandan Türkiye’nin kalkınması için çalışmaya devam etmek gerektiğini belirten Töre, deprem üzerinden siyasi rant yapmaya çalışmanın doğru olmadığını kaydetti.

Konuşmasında milli mücadele yıllarında yaşananlar hakkında Tepe ve beraberindeki heyete bilgi veren Zorlu Töre, geleceği planlarken geçmişi unutmamak gerektiğini belirtti. Töre, “Aksi halde gaflet ve dalalete düşeriz” dedi.

Töre, dünü unutmadan, düşmanlık duygusu taşımadan ancak yaşananlardan ibret alarak hareket etmek gerektiğini vurguladı.

Kabul karşılıklı hediye takdimiyle sona erdi.