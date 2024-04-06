Başkan Töre, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ni (UKÜ) ziyaret etti.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Töre’yi rektörlük binasına gelişinde UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri ve Genel Sekreter Doç. Dr. Doğa Kavaz karşıladı.

Töre, burada yaptığı açıklamada Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin fakülte, öğrenci, akademik kadro ve kampüs bakımından ülke yüksek öğreniminde önemli bir yer tuttuğunu ifade etti.

Geçmiş dönemlerde mezuniyet törenlerine de katıldığını anımsatan Töre, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin günden güne büyüyerek ülkeye yapmış olduğu akademik ve ekonomik katkılardan dolayı teşekkür etti.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri de, devam eden süreçte Töre’nin üniversitelerine yaptığı ziyaretin tüm yüksek öğrenim ailesine büyük bir güç vereceğini söyledi.