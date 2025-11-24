Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında saat 12.20’de başlayan oturumda, başkanlığın sunuşlarının ardından “Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu” ile “Kooperatif Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu” görüşülecek.

Genel Kurulda milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine de yer verilecek.