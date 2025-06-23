Genel Kurul’da Devlet Laboratuvarı (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin Tasarı’ya ilişkin Komite raporu okundu ve Tasarı madde madde görüşüldü.

Tasarı’nın ikinci görüşmesinin sona ermesinin ardından üçüncü görüşmesine geçildi. Daha sonra Tasarı’nın bütünü milletvekillerinin onayına sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.

Daha sonra Sakinlerin Kaydı (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi’nin Tasarıya ilişkin Komite raporu okundu.

Solyalı

Tasarı üzerine söz alan CTP Milletvekili Ürün Solyalı, yasanın önemli olduğunu söyledi.

Ülkede nüfusun ne olduğu ve nüfusun alt dağılımlarının neler içerdiğiyle ilgili her zaman sorular yönelttiklerini kaydeden Solyalı, yasada tadilat istemi geldiğini ve oylarının olumlu olduğunu ifade etti.

Dijital devlet olma gereğini hala TÜRKSAT'ın elinden alabilmiş bir devlet otoritesi gündeme gelemediğini ileri süren Solyalı, hükümete yönelik eleştirilerde bulundu.

Bunu bir adım olarak değerlendirdiklerini ama bütün yasanın yeniden elden geçirilmesi zorunluluğunu da ortaya koyduklarını dile getiren Solyalı, nüfus bilgilerinin bu ülkenin organizasyonunda ciddi bir veri ve değer olduğunu söyledi.

Doğru nüfus bilgisinin önemli olduğunu kaydeden Solyalı, yasayı olumlu değerlendirdiklerini söyledi.

Hükümete vatandaşlık rakamları konusunda eleştirilerde bulunan Solyalı, bazı sorular yöneltti.

Barçın

CTP Milletvekili Devrim Barçın da, Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars’ın gerek dörtlü hükümet döneminde gerekse UBP-HP döneminde KKTC vatandaşı sayısının kaç olduğunu defalarca kürsüden söylediğini anımsattı.

11 Haziran 2024’te yazılı bir soru önergesi verdiğini kaydeden Barçın, sayılara yönelik bilgi talep ettiğini kaydetti.

KKTC vatandaşı sayısının kaç olduğuyla ilgili sorular yönelten Barçın, çalışma, iş kurma, öğrenci, kısa dönem ikamet izinli sayısı ile ilgili veriler paylaştı.

Ada’daki turist vizeli sayının kaç olduğunu da soran Barçın, eleştirilerde bulundu.

“KKTC vatandaşı sayısını daha söyleyemiyorlar. Kaç tane, KKTC kimlik kartlı insan sayısı vardır.” diyen Barçın, hükümetin kendi vatandaş sayısını dahi veremediğini ileri sürdü.

Oğuz

Eleştirilere yanıt vermek için söz alan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, MAKS Projesi'ne değindi.

Nüfus ve KKTC vatandaşı sayılarıyla ilgili konuşan Oğuz, “Makam, hizmet için tutulur.” dedi.

Ada’daki turist vizeli sayının kaç olduğuyla ilgili soruları yanıtlayan Oğuz, günlük turist vizesinin ne kadar olduğuyla ilgili bilgilere polis muhaceretten ulaşılabileceğini söyledi.

“İşte ülkede bu eksiklikleri konuşmak lazım… Neden bunun alt yapılar yok, bunu konuşmamız gerekiyor. Biz bunları yapmakla ilgili çalışıyoruz.” diye konuşan Oğuz, ülkede izinsiz çalışanlar konusuna da değindi.

Ülkenin nüfusuyla ilgili açıklama yapacak birimin belli olduğunu kaydeden Oğuz, sorulara yanıt verdi.

Oğuz, 2024 yılında ne kadar vatandaş yapıldığı ve kıstaslarla ilgili daha önce bilgi verdiklerini söyledi.

CTP’li bazı vekiller de yerinden söz alarak “KKTC vatandaşı sayısının ne olduğuyla” ilgili sorular yöneltti, eleştirilerde bulundu.

Solyalı

CTP Milletvekili Ürün Solyalı, yeniden söz alarak İçişleri Bakanı’na yönelik eleştirilerde bulundu.

“KKTC vatandaşı sayısıyla ilgili” sorularının çok açık ve net olmasına rağmen sorularına yanıt alamadıklarını ifade eden Solyalı, kaçamak cevaplar verildiğini savundu.

Solyalı, yasanın ülkedeki bütün sakinleri kaydetme sorumluluğu ve zorunluğu verdiğini belirtti.

Yerinden söz alan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da, “Nüfus sayınını söylemeyince koltuk doldurmuyor mu oluyor?. Bir tek o mudur sizin kıstasınız?” diye sordu.

Konuşmaların ardından Yasa Tasarısı’nın madde madde görüşülmesine geçildi.

Tasarı’nın ikinci görüşmesinin sona ermesinin ardından üçüncü görüşmesine geçildi. Daha sonra Tasarı’nın bütünü milletvekillerinin onayına sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.

Bir sonraki birleşim gruplar arası kararlaştırılan mutabakat gereği yarın saat 14.00’te yapılacak.