Pakistan heyetine başkanlık ederek Genel Kurula katılan Pakistan Ticaret Bakanı Syed Naveed Qamar ile gerçekleşen görüşmede Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu Başkanlığındaki KKTC heyetinde, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Milletvekili Asım Akansoy ve Demokrat Parti Genel Sekreteri Milletvekili Serhat Akpınar yer alırken KKTC’nin Cenevre Temsilcisi Kemal Köprülü de görüşmede hazır bulundu.

Görüşmede ticaret ve turizm başta olmak üzere eğitim ve diğer alanlarda iki ülke arasında yapılabilecek iş birliği çalışmaları ele alındı.

Meclis heyetinin bu gece yurda dönmesi bekleniyor.