Meclis Başkanlığından verilen bilgiye göre, Komite, bugün saat 09.30’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova başkanlığında toplandı.

Birleştirilen “Rekabet (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:35/1/2022)” ve “Rekabet (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın” (Y.T.No:72/2/2022) görüşülmesi sırasında davetli olarak, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Rekabet Kurulu’ndan yetkililer katılarak görüş ve önerilerini ifade etti.

“Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi görüşülürken, KTAMS ve Kamu-Sen’den yetkililer de toplantıya katılarak görüşlerini bildirdi.

UBP Milletvekili Özdemir Berova başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, Komite üyeleri CTP Milletvekili Devrim Barçın ve UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak katıldı.