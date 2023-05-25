Meclis’ten verilen bilgiye göre komite bugün saat 11.00’de UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova başkanlığında toplandı.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi ilk olarak gündeminde bulunan, “Orman Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve oy birliğiyle onaylayarak Genel Kurula sevk etti.

Komite, ikinci olarak “Yapı İnşaatı ve Teknik İşler Müteahhitleri Kayıt ve Denetim (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü ve bu tasarıyı da oy birliğiyle kabul ederek Meclis Genel Kurulu’nun gündemine gönderdi.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi son olarak “Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasa Tasarısı”nın madde madde görüşmesine devam etti. Komite, bu tasarıyla ilgili çalışmalarına önümüzdeki toplantılarında da devam edecek.

Meclis komitesinin bugünkü toplantısına davetli olarak, Orman Dairesi, Tarım Bakanlığı, Personel Dairesi, İnşaat Encümeni, İnşaat Mühendisleri Odası, İnşaat Müteahhitleri Birliği, Mimar ve Mühendis Odaları, Elektrik Mühendisleri Odası, Maliye Bakanlığı, Ticaret Odası, Tarım Dairesi, Gıda Mühendisleri Odası, Tarım Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’ndan yetkililer katılarak görüş ve önerilerde bulundu.

UBP Milletvekili Özdemir Berova başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim ve UBP Milletvekilleri Ahmet Savaşan ile Emrah Yeşilırmak katıldı.