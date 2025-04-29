Meclis Başkanı Ziya Öztürkler de, oturumu kapatmadan önce Meclis çalışanlarına teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Uluçay

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konulu güncel konuşma yaptı.

Bugün Meclis çatısı altında son konuşmalarI yaptıklarını kaydeden Uluçay, uzun bir zamandır bu binada çalışmalarını ve görüşlerini ortaya koyduklarını kaydetti.

Ülkenin, coğrafyanın ve dünyanın içerisindeki sıkıntıların ekonomik ve siyaseten kendilerini derinden etkilediğini dile getiren Uluçay, “Öyle bir durumla karşı karşıya kalıyoruz ki, kendi iç siyasetimizde karşı karşıya kaldığımız ve canımızı sıkan birçok konu varken bile aslında gözümüz kulağımız haberlerde oluyor ve dünyada ne olup ne bittiğini takip etmek durumunda kalıyoruz.” dedi.

Ciddi anlamda bir endişe taşıdıkları için bunu yaptıklarını kaydeden Uluçay, endişenin kaynağının hem ekonomik hem de siyasi olduğunu dile getirdi.

“Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump sonrasında ortaya çıkarttığı ticaret savaşlarının ve gelişmiş ülkeler arasında oluşturulan gümrük duvarlarının yarattığı huzursuzluk ve serbest ticaret hacmine dönük ortaya çıkardığı olumsuzluklar, sadece büyük ekonomileri değil aynı zamanda gelişmekte olan ve az gelişmiş ekonomileri de etkilemektedir.” ifadelerine yer veren Uluçay, Trump'ın geldiği günden itibaren ortaya çıkan tabloya değindi.

Türkiye Cumhuriyeti’ndeki ekonomik ve siyasi gelişmelere değinen Uluçay, “19 Mart sonrasında 700 baz puanlık sıkılaştırma ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası gecelik faizleri %42'den %49'a çıkarmıştır.” dedi.

Uluçay, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) temasları sonucu UEFA’nın İstanbul Temsilciliği’nin açıldığına ve bu açılışa UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, TFF İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve aynı zamanda diğer ülkelerin federasyon başkanları ile KOP Başkanı Yorgos Koumas’ın da davetli olarak katıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

“Bu gerçekten ülkemiz açısından önemli çünkü spor ambargosu altında gençlerimizin motivasyonunu artırmaya çalışırken, Kıbrıs Türk halkı olarak kulüplerde yöneticilik yapan vefakar ve özverili insanlar olarak ve futbol akademilerinde küçük yaşlardan 20’li yaşlara kadar çocuklarının sportif anlamda gelişmelerine fırsat yaratan ailelerin bekledikleri motivasyon olarak bu bizler için önemli… Çünkü biz de yana yana bunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bekliyoruz. Ülkemizin politik sorunu çözülmeden de spor ambargosu altında yaşayan bu gençlerimizin, bu çocuklarımızın, en azından bundan sonraki süreçte, uluslararası bireysel ve takım sporlarında Kıbrıs Türk kimliği ile yarışmalara katılabilecekleri bir ortamı özlüyoruz, ısrarla istiyoruz ve talep ediyoruz. Bunu da buradan, Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrı yaparak duyurmak istiyoruz.”

Uluçay, geçen günlerde, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Norveç Dışişleri Bakanı Espen Eide’nin gerçekleştirdiği görüşmede Kıbrıs konusunun ve Orta Asya devletlerinin Kıbrıs bağlamında attıkları adımların da gündeme geldiğini belirtti.

Uluçay, basında yer alan, “Türkiye'deki limanların, iş insanlarına AB vizesi kolaylığı sağlanması karşılığında Rum gemilerine açılacağına" dair iddialara da işaret ederek, “Böyle bir gelişme olması halinde Kıbrıs Türk halkının lehine dönük nasıl bir hamle yapılacağı hususu da elbette hepimiz için önemli bir hale geliyor.” dedi.

Geçen hafta Yunanistan’ın, Ege'deki su altı elektrik kablosu projesini yeniden başlatacağı yönündeki haberlere de değinen Uluçay, tüm bu gelişmelerin Kıbrıs Türk halkını da yakından ilgilendirdiğini söyledi.

Uluçay, ülkede artan enflasyonun satın alma gücünü olumsuz şekilde etkilediğini de ifade ederek, “KKTC’nin elindeki ekonomik olanakları daha rasyonel bir şekilde değerlendirilmelidir” dedi.

Uluçay, “2025 yılı mali açıdan ve ülke ekonomisi açısından ciddi anlamda SOS vermektedir.” diyerek, Kıbrıs Türk halkının yararına oluşabilecek bazı hususların ön plana alınması gerektiğini söyledi.

Uluçay ayrıca, yeni bir Meclis binasına geçiş yapılacağına da işaret ederek, “Bu süreçte milletvekillerinden çok Meclis personeline büyük bir görev düşüyor. Yerleşmenin tamamlanması belli bir süreç alacak. Meclis personelinin bu konudaki titiz çalışmaları zaman içerisinde yerli yerine oturacak.” diyerek, Meclis personeline çalışmalarında başarılar diledi.

Özuslu

CTP Milletvekili Sami Özuslu da, “Son Siyasi Gelişmeler” konulu güncel konuşma yaptı.

“Buraya çıkan her milletvekili biraz buruk konuştu. Meclis binası her ne kadar eski, köhne ve sıkıntılı olsa da hepimize yeterdi. Birbirimizi kandırmayalım.” diyen Özuslu, itibarın hiçbir şekilde şatafatla ve bol para harcayarak kazanılmayacağını dile getirdi.

“Güven Yaratıcı Önlemler ilerliyor ama Kıbrıs Türk toplumu ile Kıbrıs Rum toplumu arasında değil.” diyen Özuslu, eleştirilerde bulundu.

Yeni kapılar açılmasıyla ilgili herhangi bir gelişmenin olmadığını ifade eden Özuslu, ayrıca solar enerji, çevre ve iklim değişikliği ortak politikaları, mayın ve mezarlıkların temizlenmesi konusunda bir gelişmenin sağlanmadığını kaydetti.

Gençlik Teknik Komitesi konusuna da değinerek eleştirilerde bulunan Özuslu, Güven Yaratıcı Önlemler’in Türkiye ile Kıbrıslı Rumlar arasında ilerlediğini söyledi.

Türk limanlarının 'Rum bandıralı' gemilere açılabileceği konusuna değinen Özuslu, Kıbrıs’ın her zaman Türkiye'nin ayağına bağ olmaya devam edeceğini ileri sürdü.

“TC Dışişleri Bakanlığı, Türk limanlarının GKRY gemilerine açılacağı iddialarını yalanladı. Dışişleri Bakanlığı'mız veya Cumhurbaşkanlığı'mız tarafından herhangi bir bilgilendirme ve herhangi bir yalanlama yapılmadı.” diyen Özuslu, memleketiyle ilgili konunun bir yerlerde konuşulduğunu ama kendilerinin oyunun dışında olduğunu savundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yönelik eleştirilerde bulunan Özuslu, Türki devletlerin Rum Kesimi'nde büyükelçilik açmaları konusuna da değindi.

“Türkiye ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasında Güven Yaratıcı Önlemler ilerlerken ne oldu Akıncılar (Luricina) Kapısı? Hani Kiracıköy’ü açacaktık. Temsilciler vasıtasıyla nerede bu müzakerenin geldiği nokta? Hiçbir adım atmayacaklar çünkü niyet yok. Metehan'daki kuyruklar nerelere ulaştı. Hani tedbir alınacaktı ve iki tarafta geçişler kolaylaşacaktı. İnsanların neler çektiğini bilir misiniz?” diye konuştu.

“Türkiye Cumhuriyeti ile Rumların yakınlaşması konusunda, Kıbrıslı Türkler bu siyasetin neresindedir?” diye soran Özuslu, eleştirilerde bulundu.

Oğuz

Eleştirilere yanıt veren İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs sorunuyla ilgili süreci yıllardan beri hep birlikte gördüklerini kaydetti.

Kıbrıs sorununun Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yürüttükleri bir konu olduğunu söyleyen Oğuz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tek başına yürüttüğü bir konu olmadığını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler’deki konuşmalarını anımsatan Oğuz, “Karşımızda bizi eşit gören bir zihniyet yok.” dedi.

Kıbrıslı Rumların hiçbir zaman Kıbrıslı Türkleri eşit görmediğini kaydeden Oğuz, Güney Kıbrıs tarafının kötü niyetli olduğunu, iyi niyetli olmadığını söyledi.

“Güney Kıbrıs’ın elinde imkan olsa nefes alma şansı vermez. Çok şükür bugün özgürsek, Türkiye Cumhuriyeti sayesindedir.” ifadesini kullanan Oğuz, KKTC’nin geleceğinin Birleşmiş Milletler’in inisiyatifine de bırakılamayacağını belirtti.

Barış isteyen Kıbrıs Türk halkının her zaman fedakarlık yaptığını dile getiren Oğuz, Güney Kıbrıs’ın halen bir adım atmadığını belirtti.

Her zaman barışçıl tarafın Kıbrıs Türk halkı olduğunu belirten Oğuz, “Bu olmaya da devam edecektir. Ancak, karşıdaki duvar 50 yıldır yıkılamadı.” diye konuştu.

Özuslu

Yeniden söz alan CTP Milletvekili Sami Özuslu da, Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasında bir Güven Yaratıcı Önlemler diyalogu olduğunu ifade etti.

“Günün sonunda biz de özne olacaksak, buna itirazımın olmadığını, gerçekten barış isteyen biri olarak mutlu edeceğini de söyledim. ‘Ama biz neredeyiz?’ sorusunu elbette ki sormamız gerekiyor. Biz Kıbrıslı Türklerin temsilcileriyiz. Bizi Kıbrıslı Türkler seçti. Onların temsilcileri olarak burada konuşuyoruz ve politika üretiyoruz.” ifadelerine yer veren Özuslu, bu noktaya dikkat çekmek istediğini dile getirdi.

Konuşmasında sınır kapıları konusuna da değinen Özuslu, Cumhurbaşkanı Tatar’a yönelik de eleştirilerde bulundu.

Akpınar

Demokrat Parti Milletvekili Serhat Akpınar da “Çocuklarımız İçin Laik Eğitim ve Özgür Gelecek” konulu güncel konuşma yaptı.

Bugün tarihi bir an yaşadıklarını belirten Akpınar, “Bu tarihi mekanda bugün bizlerin söz aldığı son gün...” dedi.

Çocukların bir toplumun en kutsal emaneti olduğunu kaydeden Akpınar, çocukların hiçbir ideolojinin, hiçbir inancın ve hiçbir siyasi projenin malzemesi olmadığını aktardı.

“Çocuklar özgür bireylerdir.” diyen Akpınar, laikliğin aynı zamanda her bir bireyin ve çocuğun kendi düşüncesini, inancını ya da inançsızlığını özgürce seçebilmesinin teminatı olduğunu kaydetti.

“Bu yüzden laiklik bir ideoloji değildir bir insan hakkıdır. Unutmayalım ki, laiklik çocukların eğitim hakkının aslen koruyucusudur. Özgür ve bağımsız bir ortamda anlam kazanmaktadır. Eğitim bireyin zihnini özgürleştirir, sorgulama cesareti kazandırır.” ifadesini kullanan Akpınar, laikliği savunmanın çocukların gülüşünü savunmak olduğunu ifade etti.

Akpınar, “Çocuklarımıza özgürlüğü öğretemezsek geleceğe özgür bir toplum bırakamayız. Bu mücadele sadece bugünün mücadelesi değildir çocuklarımız için, onların çocukları için ve tüm insanlık için verdiğimiz evrensel bir mücadeledir.” diye konuştu.

Laikliğin özgürlük ve çocuk hakkı demek olduğunu belirten Akpınar, “Unutmayalım ki her çocuk özgür doğar ve bizim en kutsal görevimiz o özgürlüğü büyütmektir. Ona korkuyu değil umudu öğretmektir.” dedi.

Özdenefe

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe de, “Turizm Master Planı” konulu güncel konuşma yaptı.

Meclis binasının Kıbrıs Türk halkının tarihine şahitlik ettiğini ifade eden Özdenefe, binanın herkes için bir anlamı olduğunu kaydetti.

Hükümete yönelik eleştirilerde bulunan Özdenefe, “Her bir yıl, her şey çok daha kötüye gitti maalesef…” dedi.

Halkıyla, sendikalarıyla, sivil toplum örgütleriyle, öğretmeniyle, çalışanıyla, işvereniyle, emekçisiyle iplerini koparan bir hükümet olduğunu savunan Özdenefe, ülkenin içinde geçtiği süreçlere değindi.

“Bina değiştirerek elbette zihniyetler değişmez.” diyen Özdenefe, bazı dilek ve temennilerini dile getirdi.

Özdenefe, “Dediğim gibi çok fazla dilek ve temennim olacak ama bunların hayata geçebilmesi için bina değiştirmek yetmeyecektir. Muhakkak ki, ülkeyi yöneten iradenin ve zihniyetin değişmesi gerekecektir.” dedi.

Turizm Master Planı konusuna değinen Özdenefe, “Turizm Master Planı tanıtımı diye bir organizasyon yapıyorsunuz ama Turizm Master Planı ortada yok.” diyerek eleştirilerde bulundu.

Disiplin Tüzüğü konusuna da değinen Özdenefe, haftalardır her gece sokaklarda eylem ateşi yandığını belirtti.

Turizm Master Planı’nda eksiklikler bulunduğunu belirterek eleştirilerde bulunan Özdenefe, planda yer alan bazı verilere ve ifadelere de değindi.

Turizm Master Planı’na katkı koyan ve emek verenlere de teşekkür eden Özdenefe, planla ilgili yaptığı tespitleri paylaştı.

ülkenin insan kaynağı ve doğal kaynaklarının ekonomik anlamda hayata geçirilebilecek potansiyelinin çok yüksek olduğunu dile getiren Özdenefe, hükümete yönelik eleştirilerde bulundu.

“Bu halka sürekli bizden bir şey olmaz, ne yapabiliriz, öyle isteniyor, böyle yapmak zorundayız mesajı vermekten vazgeçin.” diyen Özdenefe, halkın çok zorlu koşullardan bugünlere geldiğini kaydetti.

Oğuz

Yeniden söz alan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, “Kıbrıs Türk halkı bu topraklara kök salmıştır, salmaya da devam edecektir. Kıbrıs Türk halkı, devletine de topraklara da sahip çıkacaktır.” dedi.

Turizm Master Planı’ndaki eleştirilere değinen Oğuz, çalışmanın sekiz aylık bir çalışma olduğunu ifade etti.

Turizm Master Planı’nın güzel bir çalışma olduğunu ifade eden Oğuz, planda yer alan bazı rakamlara ve çalışmalara değindi.

“İnşallah lokomotif sektör turizme hep beraber sayıp çıkarız.” diyen Oğuz, turizm alanında büyük yatırımlara ihtiyaç olduğunu söyledi.

“Biz cennetten bir köşeyiz.” diyen Oğuz, KKTC’nin bir cazibe merkezi olduğunu ifade etti.

İncirli

Yeniden söz alan CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, tarihi binayı kapatırken son oturumu gerçekleştirdiklerini belirtti.

Cumhuriyet Meclisi’nin devletin en önemli kurumu olduğunu kaydeden İncirli, itibarının ve ağırlığının binalarla değerlendirilemeyeceğini ifade etti.

Bir binanın kendisi değil içinde yapılan işlerin önemli olduğunu dile getiren İncirli, “Biz bunun sorumluluğunu çok iyi biliyoruz ve anlıyoruz. Gereğini yapmak için çok büyük çaba sarf ediyoruz.” dedi.

Bugünden sonra yeni bir binada çalışmalarını sürdüreceklerini kaydeden İncirli, kendilerinin bu kurumlarda ev sahibi olduğunu dile getirdi.

“İrademizle Kıbrıs Türk halkının ihtiyaçlarının ve önceliklerinin yapılması ile ilgili çalışmalarımızı da sürdürmek mecburiyetindeyiz.” şeklinde konuşan İncirli, Cumhuriyet Meclisi'nde bugüne kadar görev alan tüm milletvekillerini andı ve bu çatı altında çalışmış olan tüm Meclis çalışanlarına da teşekkürlerini sundu.

Taşınma sürecinde Meclis çalışanlarına kolaylıklar dileyen İncirli, konuşmasında “Tarihimizi unutamayız, unutmamalıyız. Tarihimizle yüzleşmeliyiz.” ifadelerine yer verdi.

Atun

UBP Milletvekili Sunat Atun da, bugün Meclis Genel Kurulu’ndaki son oturum olduğunu kaydetti.

Atun, bugünkü konuşmalarda ağırlıklı olarak Kıbrıs konusunun da konuşulduğunu aktardı.

47 yıldır bu binada faaliyet gösteren Cumhuriyet Meclisi’nde birçok konuların görüşüldüğünü ifade eden Atun, o günden bugüne güncelliğini tek kaybetmeyen meselenin Kıbrıs konusu olduğunu söyledi.

Atun, “Halktan aldığımız yetkiyle görevimiz; siyasal, iktisadi ve sosyal konulara çözümler üretmek. Bugün bina itibariyle bir sayfa kapanıp, yeni bir sayfa açılacaktır.” dedi.

“Hepimizin gayesi, iktisadi, sosyal, eğitim ve sağlık alanında doğru ve vizyoner hamleler yapmaktır. Bununla birlikte ülkemizin yararına, bireylerin refahına daha müreffeh bir geleceğe ülkemizi taşımak adına bu yeni dönemde daha vizyoner ve ufku daha açık bir dönem olmasını temenni ediyorum.” ifadelerine yer veren Atun, 1978'den bugüne Meclis çatısı altında birçok milletvekilinin faaliyetler gösterdiğine değindi.

Atun, “Aramızdan ayrılanları rahmetle anıyorum. Hayatta olanları sevgi ve saygıyla anıyorum. Yeni dönemin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. ” dedi.

Konuşmaların ardından Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü oturumu tamamlandı. Bir sonraki toplantı, 5 Mayıs Pazartesi günü yeni binada olacak.