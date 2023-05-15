Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul toplantısı, milletvekillerinin güncel konuşmaları ile tamamladı. Gelecek birleşim, yasama ve denetim faaliyetleri ile birlikte 22 Mayıs pazartesi günü yapılacak.

Meclis Genel Kurulu’nda milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine yer verilen bölümde ilk sözü Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali aldı.

-Şahali, yetkilileri Bahçeli’nin sözlerini “sessizlikle onayladıkları” gerekçesiyle eleştirdi

Konuşmasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Kıbrıslı Türklerin içişlerine karışmamanın adayı Rumlara teslim etmek” olacağı yönündeki sözlerini ve bu sözlere ülkedeki yetkili siyasilerin yanıt vermemesini eleştiren Şahali, Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve hükümet mensubu siyasilere “Kıbrıslı Türklerin egemenliğine saldıran bu söylem” ile ilgili ne düşündüklerini ve ne diyeceklerini sordu.

Kıbrıslı Türklerin yüzyıllardır kendi dilini, dinini ve kültürünü koruyarak varlık mücadelesini sürdürdüğünü anlatan Şahali, Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve hükümet mensubu siyasilere hitaben “Bu devleti şu anda siz yönetiyorsunuz, bu laf size edildi” dedi.

Bahçeli’nin sözlerini KKTC’nin egemenliğine saldırı olarak niteleyen Şahali, “Egemenlik, bu siyasi karşısında ‘dut yemiş bülbüle’ dönmek mi, yoksa gereken cevabı vermek mi?” diye sordu.

KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olduğunu ancak Teşkilatın Türk Devletleri Coğrafya Konseyi toplantısına davet edilmediğini ve KKTC bayrağının da kullanılmadığını belirten Şahali, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a “Gözlemci üyelik gerçekten bir gözlemci üyelik midir yoksa avunmamız için avucumuza verilen bir şeker midir?” diye sordu.

Şahali, yetkilileri Devlet Bahçeli’nin sözlerini “sessizlikle onayladıkları” gerekçesiyle eleştirirken, siyasi cesaret ortaya koymaya da çağırdı.

-Taçoy: “Kıbrıs Türk halkı hakkını korumayı bilir”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Şahali’nin konuşmasına yanıt vermek üzere söz aldı.

Kıbrıs Türk halkının 100 yılı aşkın süre dilini ve dinini unutmadığını vurgulayan Taçoy, Bahçeli’nin lafının yanlış olduğunu ve Kıbrıs Türk halkının hakkını korumayı bildiğini vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının ve KKTC’nin konumunu iyileştirme noktasında Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olduğunu belirten Taçoy, Teşkilatın Türk Devletleri Coğrafya Konseyi toplantısına KKTC’nin davet edilmemesinde sorumlu olarak Avrupa Birliği’ni işaret etti.

Taçoy, “Biliniz ki, KKTC’nin, Türk Devletleri Teşkilatı’nın son yaptığı Türk Devletleri Coğrafya Konseyi toplantısına çağrılmamasının tek sebebi Avrupa Birliği’dir. AB, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin hala şımarık çocuk gibi davranmasına sebebiyet vermektedir. Bu devletin yücelmesi için yaptıklarımız AB tarafından engelleniyor” diye konuştu.

-Rogers: “84 kişi sigortasız ve güvencesiz çalıştırılmaya devam ediyor”

Bağımsız milletvekili Jale Refik Rogers, sağlıktaki sorunlara değindiği güncel konuşmasına, Sağlık Bakanı’nın Meclis’te olmamasına tepki göstererek başladı.

"Kamu sağlık hizmetlerinin her geçen gün kötüye gittiğini" kaydeden Rogers, yeni hastaneler yapılacağının taahhüt edildiğini belirterek, “Halkın mevcut merkezlerde etkin bir sağlık hizmeti almaya ihtiyacı var” dedi.

Ülkedeki hekim ve hemşire eksikliğine işaret eden Rogers, “çok övünülen” Çocuk Acil servisinde, çocuk yoğun bakımında, yeni doğan servisinde yetersiz hemşire ile hizmet edildiğini söyledi ve “Burada yeterli hizmet veremezsek bu halk nereye gidecek?” diye sordu.

Yoğun bakımlardaki yetersizliklerden dolayı hastaların özel hastanelere sevk edilmesine de değinen Rogers, bu sevklerin halkın vergileri ile ödendiğini söyledi.

Sağlıkta birçok hizmetin taşeron hizmetleri ile döndüğünü ve bu şekilde çalışan 84 kişinin yatırımlarının yapılmadığını, sigortasız ve güvencesiz çalıştırılmaya devam ettiğini anlatan Rogers, bunun Maliye eliyle yapıldığını söyledi ve yetkililere sorunu nasıl çözmeyi planladıklarını sordu.

İlaç sorununa da değinen Rogers, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katıldığı Eczacılar Birliği yemeğinde eczacılara “yenilikleri takip etme” nasihatinde bulunduğunu anlatarak, ülkede temel ilaçların bile bulunamadığını kaydetti. Rogers, Tatar’ı “gerçeklerden kopuk ve samimiyetsiz” olmakla suçlarken, hükümeti soruna çözüm bulamadığı gerekçesiyle eleştirdi

-Taçoy: “İhbar gönderdik”

Rogers’ın sigortasız ve güvencesiz çalıştırıldığını ifade ettiği 84 kişi ile ilgili söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, bu kişilerle ilgili ihbar gönderdiklerini ve 10 iş günü dolduktan sonra, bu hafta içinde, Uzlaşı Kurulu’nu çağırarak gerekeni yapacaklarını söyledi.

-Akpınar: “Bahçeli’nin imasını Alparslan Türkeş duysa kemikleri sızlardı”

Demokrat Parti (DP) Milletvekili Serhat Akpınar ise “Kıbrıslı Türklerin Beka Meselesi” konulu güncel konuşma istemi ile söz aldı ve MHP Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarına yanıt verdi.

KKTC’nin bu yıl 40. yılının kutlanacağını hatırlatan Akpınar, Kıbrıs Türk halkınıni hukukun üstünlüğüne ve egemenliğinin üzerine her zaman titreyerek bugünlere geldiğini vurguladı.

Siyasi egemenliğin Kıbrıs Türk halkı için her zaman bir beka meselesi olduğunun altını çizen Akpınar, Devlet Bahçelinin sarf ettiği sözleri “gaf ve talihsizlik” olarak niteledi, kabul etmenin mümkün olmadığını söyledi.

“Bahçeli’nin imasını Alparslan Türkeş duysa kemikleri sızlardı” diyen Akpınar, Türkeş’in TBMM’de Kıbrıs davası ile ilgili konuşmalarından kesitler okudu.

-Taçoy: “Bahçeli’nin dedikleri büyük ihtimalle yanlış anlaşılma gibi bir şeydir”

Yeniden söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, MHP Başkanı Devlet Bahçeli’nin dediklerinin yanlış anlaşıldığı tahmininde bulundu.

“Bahçeli’nin dedikleri büyük ihtimalle yanlış anlaşılma gibi bir şeydir” diyen Taçoy, Bahçeli’nin garantilerin ortadan kalkmaması gerektiğini ve Türkiye ile Kıbrıs’ın varoluşlarını birlikte sürdüreceklerini ima ettiği düşüncesinde olduğunu belirtti.

Taçoy, “Biz kimin Kıbrıs Türk halkı hakkında ne düşündüğünü biliriz. Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli’nin de ne düşündüğünü biliriz” dedi.

Konuşmaların ardından görüşmeler tamamlandı. Gelecek birleşim yasama ve denetim faaliyetleri ile birlikte 22 Mayıs Pazartesi günü yapılacak.