Denetim gündemiyle toplanan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda milletvekilleri güncel konuşma yapıyor.

Nazım Çavuşoğlu: KKTC'NİN 50 YILLIK TARİHİNİ TOPLAMINDAN FAZLA YATIRIM YAPMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefke Milletvekili Salahi Şahiner’in “Hükümetin Giderayak Bıraktığı Enkazın Büyüklüğü” konulu konuşmasında yönelttiği sorulara yanıt vermek üzere Meclis Genel Kurulu’nda söz aldı.

Eğitim öğretimde kullanılan prefabrik sınıflara ilişkin eleştirilerin yapılabileceğini belirten Çavuşoğlu, ancak kendisinin CTP’nin iktidarda olduğu dönemi de hatırladığını söyledi.

Çavuşoğlu, beton sınıflar yapılana kadar kullanılacak prefabrik sınıfların standartlarının yüksek olduğunu da belirterek, KKTC’nin 50 yıllık tarihinin toplamından fazla yatırım yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Gönyeli ve Çağlayan İlkokulu projelerinde hata bulunduğu için ihalenin iptal edildiğini açıklayan Çavuşoğlu, çizilen projenin araziye sığmaması nedeniyle ihalenin iptal edildiğini ifade etti.

Çavuşoğlu, Cypfruvex’in piyasayı düzenleyen bir görevi olduğunu, ancak Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin 2009 öncesinde bu işleri yürütemediğini söyledi. Kendisinin 2009 yılında Tarım Bakanı olduğu dönemde ekibi yeniden kurduğunu, dağılmış personeli tekrar bir araya getirdiklerini kaydeden Çavuşoğlu, ayrıca eksilen araç ve gereçlerin yerine yeni araç ve gereç alarak Cypfruvex’in ayakta kalması için büyük emek sarf ettiklerini dile getirdi.

Çavuşoğlu, halen teşviklerle destek vermeye devam ettiklerini belirterek, üreticinin her zaman yanında olduklarını ifade etti.

Çavuşoğlu, ülkenin yıllarca sadece “maaşlar ödensin” anlayışıyla yönetildiğini belirterek, bu nedenle hastanelerin, yolların ve altyapının Türkiye Cumhuriyeti tarafından yapıldığını kaydetti. Okulların yapılması konusunda özellikle belediyelerle iş birliği yapıldığını da aktaran Çavuşoğlu, belediyelerin devletin yerel yönetimleri olduğunu ve sağladıkları katkılar nedeniyle kendilerine her zaman teşekkür ettiğini söyledi.

Ülkede şu anda bütçe açığı olarak isimlendirilen ve borçlanmayla kapatılmaya çalışılan sürecin aslında ülkenin gerçek sorunu olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, KKTC’nin gelirlerinin yalnızca maaşları ödemeye yetmesinin bir başarı öyküsü olarak değerlendirilmesinin yanlış olduğunu kaydetti.

Geçen günlerde sendikalarla yaşanan sürece de değinen Çavuşoğlu, “Sendikalarla uzlaşmak adına bir yolculuğa çıkıldı. Çünkü bu devletin sahibi halktır ve buradaki Meclis halkın temsilcisidir” dedi. Çavuşoğlu, her kesimin gelir oranı kadar fedakârlık yapması gerektiğini de belirterek, muhalefetin dışarıda tasarrufa hayır, içeride ise borçlanmaya hayır demesinin çelişki yarattığını vurguladı.

Çavuşoğlu, Kıb-Tek konusuna da değinerek santrallerin yıllardır tartışılan bir konu olduğunu söyledi. Elektrik ve enerji konularının CTP döneminde de, bugün de gündemde olduğunu belirten Çavuşoğlu, Kıb-Tek’te yaşanan patlamaların soruşturulması gereken bir konu olduğunu kaydetti.

“Bizler nasıl bir gelecek tasarlıyoruz? Bunları hep konuşabilmek lazım.” diyen Çavuşoğlu, ülkede yalnızca geliri belirli bir seviyenin üzerinde olan kesimlerin değil, tüm vatandaşların erişebileceği asgari hizmetlerin sağlanması gerektiğini ifade etti.

ERKUT ŞAHALİ: CTP HÜKÜMETTEN AYRILIRKEN 81 MİLYON DOLAR SERMAYE İLE GÖREVİ DEVRETTİ

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali, “Maliye Gelir Peşinde Koşarken Hem Affedip Hem de Cadı Avı Yapar mı?” konulu güncel konuşmasında, bilerek ve isteyerek yaratıldığı iddia edilen bir mali krizin ortasında olunduğunu savundu.

Şahali, CTP’nin yönetimde olmasının üzerinden yedi yıl geçtiğini belirterek, hükümette bulunanların artık geçmişle mukayese yapmaktan vazgeçmeleri gerektiğini söyledi.

CTP’nin hükümetten ayrılırken bıraktığı miras konusunda da konuşmak istediğini belirten Şahali, CTP’nin hükümetten ayrılırken 388 milyonluk bir artı ile, o günkü kur bazında karşılığı 81 milyon dolar sermaye ile görevi devrettiğini belirtti.

Şahali, pandeminin yaşandığı dönemde gerekli önlemlerin alındığını ve pandemi sonrasında normalleşme sürecine girildiğini ifade ederek, ekonomik kırılmanın 2022 yılının sonunda yaşandığını kaydetti.

Yıllar içinde yaşanan bütçe açıklarına değinen Şahali, 2025 yılındaki bütçe açığının 15 milyar 233 milyon 595 bin 800 liraya ulaştığını dile getirdi.

Şahali, ülkede yaşanan bütçe açığının dünyada yaşanan savaşların bir sonucu olarak gösterilemeyeceğini savunarak, bunun “istikrarlı kötü bir yönetimin" sonucu olduğunu söyledi.

Giderler konusunun en az gelirler konusu kadar önemli olduğunu ifade eden Şahali, “Söyledik, söyledik, söyledik, dinlemediler.” dedi.

Şahali, bütçede şu anda harcanacak kaynak kalmadığını öne sürerek, kamu maliyesinin son bir ayda toplam 12 milyar 750 milyon liralık borçlanmaya gittiğini söyledi.

Hükümetin her konuda popülist bir yaklaşım sergilediğini dile getiren Şahali, yanlış uygulamalar nedeniyle hazineden ödeme yapıldığını, sonrasında ise memurun, asgari ücretlinin ve emekçinin “boynuna çöktüğünü” iddia etti.

Şahali, hükümete Meclis kapanmadan seçim tarihini ilan etme çağrısında da bulunarak, “Yeni yasama yılı yeni bir Meclis’le açılır. O yeni Meclis’ten çıkacak hükümet kendi bütçesini 2027 yılı için yapar.” şeklinde konuştu.