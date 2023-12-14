Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda konuşma yaptığı sırada fenalaşan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, kurtarılamadı.

Bitmez salı günü Meclis’te 22 dakika süren konuşmasını tamamlayıp, Genel Kurula yönelik “Hepinizi saygıyla selamlıyorum.” ifadesini kullandıktan hemen sonra yere yığılmıştı.

Bitmez, bu sırada kafasını, kürsünün arkasında bulunan mermer basamağa çarpmıştı. Genel Kurul’daki milletvekillerinin kürsüye koşarak ilk müdahaleyi yaptığı Bitmez’e uzun süre kalp masajı uygulanmıştı.

Bitmez, daha sonra Genel Kurul Salonu’na getirilen sedye ile ambulansa taşınıp, hastaneye götürülmüştü.

SAĞLIK BAKANI: 11.50'DE VEFAT ETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bitmez'in Ankara Bilkent Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün 11:50’de vefat ettiğini açıkladı.

Bitmez için bugün saat 16.00’ta Meclis’te tören düzenlenecek.

4. VAKA

Bitmez'in vefatı Meclis'te meydana gelen olayların ardından milletvekili ölümüyle sonuçlanan dördüncü vaka olarak kayıtlara geçti.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNE ARA VERİLDİ

Bitmez'in vefat haberinin alınmasının ardından Meclis'te bütçe görüşmelerine ara verildi.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ölüm haberi üzerine Bitmez'in ailesiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan bu görüşmede aileye taziye dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu da arayarak başsağlığı diledi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM Genel Kurulu'nda geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Bitmez'e Allah'tan rahmet diliyor, ailesine, yakınlarına ve Saadet Partisi camiasına başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Kocaeli Milletvekilimiz Hasan Bitmez’i yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kaybettik. Hasan Bitmez'e Allah’tan rahmet; ailesine, Saadet Partisi camiasına, Meclisimize ve milletimize başsağlığı diliyorum." dedi.

ADALET BAKANI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’in vefatını teessürle öğrendim. Merhum Hasan Bitmez’e Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Saadet Partisi camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." diyerek taziye mesajı paylaştı.

SAADET PARTİSİ GENEL BAŞKANI TEMEL KARAMOLLAOĞLU

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, partisindeki milletvekilinin hayatını kaybetmesine ilişkin "Her zaman samimiyetine, gayretine ve fedakarlığına şahitlik ettiğimiz Genel Başkan Yardımcımız ve Kocaeli Milletvekilimiz Hasan Bitmez kardeşimiz Hakk’a yürüdü." dedi.

"Dava adamına yaraşır bir hayat sürdüğüne ve “Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz.” Hadis-i şerifi sırrınca ölümüne hepimiz şahidiz!" ifadelerini kullanan Karamollaoğlu, "Ailesinin, camiamızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun! Hasan kardeşimizin mekanı cennet, makamı âli olsun." paylaşımında bulundu.

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de "TBMM Genel Kurulu'nda geçirdiği rahatsızlığın ardından tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini derin üzüntüyle öğrendiğim Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e Allah'tan rahmet, ailesine ve Saadet Partisi camiasına başsağlığı diliyorum." dedi.

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bitmez'in ölümüyle ilgili yayımladığı mesajda, "Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’e Yüce Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı